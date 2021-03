Få har beskæftiget sig så meget med musik som Alex Nyborg Madsen.

Siden starten af 80erne har du kunnet høre hans stemme i radioen. Alene af den grund er det ikke så underligt, at han igennem årene har fået samlet hele 6.000 cd'er sammen.

Så nu skal der sælges ud. Og salget startede allerede sidste søndag, hvor radioværten anslår, at et par tusinde cd'er fik nye ejere.

Og selvom der er en lille smule vemod ved det, han kalder afskeden med tiden, hvor man bladrede i cd'er og blev glad for noget, så er det ikke den primære følelse, salgene efterlader den 60-årige radiovært med.

»Jeg er glad for at se nogle, der finder noget og synes, at det er fedt. Så jeg glæder mig mere over, at der er nogle, der kan få glæde af det her i stedet for, at det bare står i nogle kasser,« siger han til B.T.

Det er især velkendte navne som Black Sabbath og Mike Oldfield, der røg hen over disken.

Og alt på hylderne er til salg … næsten.

»Jeg har selvfølgelig gemt nogle ting, som jeg selv er involveret i af sentimentale årsager, men det er meget lidt.«

Hvis du er én af dem, der er træt af at høre 'Last Christmas' på repeat hele december, så er det måske også en idé at tune ind på Alex Nyborg Madsens program, 'Madsen', på P5.

»Jeg har også gemt nogle jule cd'er, fordi når vi når december måned, og radioen går i jul, så forsøger jeg også at bruge noget tid på at huske de julesange, der ikke bliver spillet så tit, og der er det bare nemmere at have 50 cd'er, man kan bladre i.«

Pengene fra cd-salget skal bruges på at sætte Elværket i Frederiksværk i stand. En bygning, Nyborg Madsen har brugt som studie og spillested de senere år.

Men til en pris på 100 kroner for 15 cd'er er radioværten godt klar over, at det ikke er uhyrlige summer, der kan hives ind på salget.

»Kan der komme en skilling ud af det, så er det godt, for det er et gammelt hus. Men jeg bliver i hvert fald ikke formuende, lad os sige det på den måde.«

Ud over den sentimentale værdi ved cd'erne vil mange lydentusiaster sikkert påpege, at cd-lyden overgår streaming. Og det er Alex Nyborg Madsen da også fuldstændig enig i.

Men i de senere år – og i forbindelse med sit arbejde – har han større glæde gavn af tilgængelighed i stedet for 'high fidelity'.

»Jeg har arbejdet med musikformidling hele mit voksne liv, og det betyder måske, at jeg ikke på samme måde er HiFi-entusiast. Jeg har heller ikke noget kæmpestort anlæg i min stue. Når jeg hører musik, så streamer jeg også det via den soundbar, der hører til fjernsynet.

Selvfølgelig skal det stadig lyde så godt som overhovedet muligt, når han spiller med sine bands og er i studiet, men i det daglige har han større glæde af at have de fleste af verdens udgivelser tilgængelige på et øjeblik.

I weekenden åbner han endnu engang op for Elværket i Frederiksværk, så folk kan gå på jagt i den store pladesamling.