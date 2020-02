Macaulay Culkin, som de fleste kender bedst fra rollen som 'Kevin' i Alene Hjemme-filmene, sætter nu ord på sit forhold til den afdøde popstjerne Michael Jackson.

Popstjernen er flere gange blevet anklaget for at have seksuelle forhold til børn, og i 2005 var nu 39-årige Macaulay Culkin vidne i en sag, hvor Jackson var anklaget for at begå seksuelle overgreb på en 13-årig.

Det har været svært for medierne at få ord fra Macaulay Culkin, der altid har forsvaret Jackson, men nu taler han ud i et interview med magasinet Esquire.

»Han gjorde aldrig noget ved mig. Jeg så ham aldrig gøre noget, og på det her tidspunkt i mit liv, har jeg ingen grund til at lægge skjul på noget. Manden er død,« siger den 39-årige skuespiller til magasinet og fortsætter:

Michael Jackson under retssagen i 2005. Foto: ROBYN BECK Vis mere Michael Jackson under retssagen i 2005. Foto: ROBYN BECK

»Jeg siger ikke, at det ville være smagfuldt, men lige nu ville være et godt tidspunkt at stå frem. Så havde jeg noget at stå frem med, ville jeg absolut gøre det.«

De to havde et stærkt bånd til hinanden, selvom der var 22 år mellem dem.

De skulle efter sigende have lavet en del telefonfis sammen, og så er Macaulay Culkin gudfar til Michael Jacksons datter, Paris.

Desuden havde de begge fædre, der pressede dem til at opnå berømmelse.