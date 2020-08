Den 24-årige model Ireland Baldwin er tyet til Instagram for at advare sine fans om at være på vagt.

Det sker i kølvandet på et brutalt overfald, som hun selv var udsat for i lørdags.

På sin Instagram-profil deler hun et billede, hvor man med al tydelighed kan se, at hun er blevet slået i hovedet. Hendes ene kind er helt blå.

'Jeg blev angrebet af en kvinde, der var helt væk, fordi hun var så høj på stoffer, og desperat efter penge.'

'På en parkeringsplads slog hun mig i ansigtet, stjal alle mine ejendele og sprang ind i en flugtbil, hvor hendes mand sad bag rattet,' beskriver Ireland Baldwin i opslaget.

Det er uvist, hvor i verden overfaldet fandt sted, men ifølge modellen hastede folk, der havde overværet episoden, hen for at hjælpe hende.

Politiet blev tilkaldt og kunne inden længe anholde den formodede overfaldskvinde og hendes medgerningsmand.

'Politiet fortalte mig, at den slags sker ofte i øjeblikket, fordi folk er desperat efter penge som følge af coronaudbruddet og de mange fyringer, der er fulgt med.'

Alec Baldwin og datteren fotograferet sammen i 2013. Foto: MIKE NELSON Vis mere Alec Baldwin og datteren fotograferet sammen i 2013. Foto: MIKE NELSON

'Jeg deler dette for at minde alle om at være ekstra forsigtige og opmærksomme på jeres omgivelser. Det er hårde tider, og vi er nødt til at se efter hinanden,' afslutter hun.

Ireland Baldwin er datter af det daværende skuespillerpar Kim Basinger og Alec Baldwin.

Som 18-årig begyndte hun at arbejde som model, og siden har hun også haft flere mindre roller i film.