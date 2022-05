Alec Baldwin har talt åbent om de traumer, som ulykken, hvor han skød og dræbte filmfotografen Halyna Hutchins, har givet ham.

Men han er langt fra den eneste i Baldwin-familien, som har sit kæmpe med på den mentale front.

Også datteren, 26-årige Ireland Baldwin, som Alec Baldwin fik med ekskonen Kim Basinger, har kæmpet mod angst lige siden sin barndom. Hun lider af kardiofobi, hvor hun lever i konstant frygt for at dø af et hjerteanfald, selvom hun ingen problemer har med hjertet.

»Da jeg var barn, så jeg en få et hjerteanfald,« forklarer hun i Jada Pinkett Smith talkshow 'Red Table Talk', ifølge Yahoo.

»Det var en fremmed på en restaurant. Det ødelagde mig. Jeg tror aldrig, det billede har forladt mit hoved.«

Hun har tidligere åbnet op om sin angstsygdom på Instagram.

Her har hun blandt andet fremvist købet af en blodtryksmåler, så hun kan måle sit blodtryk og hjerterate og forsikre sig om, at de hjertesammentrækninger og brystsmerter, hun tror, hun føler, og som udløser angstanfaldene, ikke er farlige.

Det hjælper hende også at have mennesker tæt på, som forstår, hvad hun gennemgår, og som lytter – selv hvis hun vil på hospitalet, når angstanfaldene bliver for voldsomme.

»Jeg har haft venner og kærerester, som ikke har vidst, hvordan de skulle håndtere min angst, og det ville bare gøre det endnu værre, fordi de ikke forstod og bare affejede det,« forklarer hun.

»Men hvis jeg for eksempel fortæller min nuværende kæreste eller mor, at jeg vil på hospitalet, så stiller de ikke nogle spørgsmål, de kører mig bare derhen.«

Ireland Baldwin er – ligesom sin far og mor – vant til at stå foran et kamera.

I hendes sammenhæng er det dog i forbindelse med sit job som model. Hun er også professionel DJ.