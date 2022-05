En ulykke kommer sjældent alene.

Det må skuespilleren Alec Baldwin sande. For efter han sidste år i en ulykke skød og dræbte filmfotografen Halyna Hutchins, en sag hvis efterspil stadig er i gang, kan han nu dele flere triste nyheder på sin Instagram.

Skuespilleren har nemlig mistet sin mor.

»Carol M. Baldwin, mor til skuespillerne Alec, Daniel, Willian og Stephen Baldwin samt to døtre, Elizabeth og Jane, døde i dag i Syracuse, New York,« skriver han i opslaget, der både viser et ældre og mere nyligt billede af moren.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Alec Baldwin (@alecbaldwininsta)

Carol Baldwin blev 92 år gammel.

I opslaget fortæller Alec Baldwin om sin mors liv, hvor hun blandt andet overlevede at få brystkræft tilbage i 1991.

Efterfølgende investerede hun meget tid i kampen mod kræftsygdommen og fik blandt opkaldt en forskningsafdeling på Long Island universitet efter sig.

»Min mor lærte mig både om anden og tredje akt. Hun brugte de sidste 25 år af sit liv som en fighter og fortaler for den sag, som hun brugte så meget energi på. Vi er alle enormt stolte af, hvad hun har opnået.«

Hun efterlader sig ikke blot sine seks børn, men også hele 25 børnebørn og 14 oldebørn.

En af børnebørnene er er Hailey Bieber, Justin Biebers kone, som er Stephen Baldwins datter.

Hun har videredelt Alec Baldwins opslag med ordene.

»Vi elsker dig, bedstemor.«