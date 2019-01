Hollywood-stjernen Alec Baldwin skal på skolebænken og lære at kontrollere sit voldsomme temperament.

Sådan lyder dommen i en sag fra november, hvor Baldwin så rødt, da en anden mand snuppede en parkeringsplads for snuden af ham.

Den kendte skuespiller blev anholdt og sigtet for at have slået en mand ved navn Wojciech Cieszkowski på en parkeringsplads i New York.

»Han er en nar. Han stjal min parkeringsplads. Jeg skubbede ham,« sagde Baldwin til politiet ifølge retsakterne ifølge New York Post.

Alec Baldwin føres ind i retslokalet. Foto: DON EMMERT/AFP Vis mere Alec Baldwin føres ind i retslokalet. Foto: DON EMMERT/AFP

Ved retten i New York-bydelen Manhattan erklærede Baldwin sig skyldig i chikane, men han nægtede at have slået Cieszkowski.

Retten fandt ikke beviser for anklagerne om forsøg på overfald, så den 60-årige skuespiller slap med en bøde på 120 dollar (788 kroner) og kravet om, at han gennemfører et kursus i såkaldt 'anger management'.

Og det er billigt sluppet, understregede dommeren. Hvis ikke Baldwins straffeattest havde været pletfri, havde dommen været hårdere.

Wojciech Cieszkowski blev efter bataljen kørt på hospitalet, men Alec Baldwin påførte ikke sit offer alvorlige skader.

Alec Baldwin under retsmødet. Foto: ALEC TABAK / NEW YORK DAILY NEWS Vis mere Alec Baldwin under retsmødet. Foto: ALEC TABAK / NEW YORK DAILY NEWS

Baldwin har været nomineret til en Oscar for sin rolle som Shelly Kaplow i filmen 'The Cooler', ligesom han også er kendt for sine roller i filmene 'The Departed', 'It's Complicated' og mange andre film.

De sidste par år har han især været kendt for at parodiere Donald Trump i talkshowet 'Saturday Night Live'.

Alec Baldwin er før havnet i problemer, fordi temperamentet er løbet af med ham.

I 2014 bad han betjentene om at 'skride ad helvede til', da han blev stoppet for at cykle mod trafikken på Manhattan. Tre år forinden blev han smidt af et fly, fordi han blev ved med at spille spil på sin mobiltelefon, selvom han var blevet bedt om at lægge den fra sig og følge flyselskabets sikkerhedsregler.