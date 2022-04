Skal Oscar-akademiet fratage Will Smith den statuette, de gav ham kort efter, han ved søndag nats Oscar-show stak Chris Rock en lussing i bedste sendetid?

Det har været diskuteret vidt og bredt siden, men hvad den endelige sanktion bliver, står endnu uklart.

For et døgn efter showet indledte Akademiet en undersøgelse af episoden, som kommer til at tage uger om at nå en konklusion. Men det blev efterfølgende meldt ud, at Akademiet ser med alvor på Will Smiths »uacceptable og skadelige opførsel«, som der skal findes en »passende konsekvens« for.

Men hvis den »passende konsekvens« bliver, at Will Smith skal have frataget sin Oscar, så bliver han den første i prisuddelingens 94 år lange historie.

Chris Rock tog imod en lussing af Will Smith på scenen til Oscar-showet, efter han havde fortalt en joke om skuespillerens kones sygdom.

Tre tidligere Oscar-vindere har dog nægtet at tage imod deres priser.

Nemlig manuskriptforfatteren Dudley Nichols i protest mod Akademiets manglende anerkendelse af branchefagforeninger, skuespilleren George C. Scott, der af princip var imod den form for intern konkurrence i branchen, og skuespilleren Marlon Brando i protest mod branchens og regeringens behandling af indfødte amerikanere.

Men Oscar-akademiet har aldrig selv krævet at få en af deres prestigefyldte statuetter tilbage.

Eksempelvis har produceren Harvey Weinstein stadig den Oscar, han vandt for 1999-filmen 'Shakespeare in Love', selvom han nu afsoner en 23 år lang dom for voldtægt og seksuelle krænkelser af en lang række kvinder igennem sin karriere.

Producer og dømt seriekrænker Harvey Weinstein under retsforløbet.

Harvey Weinstein blev dog smidt ud af Oscar-akademiets bestyrelse, da hans ugerninger kom frem i lyset.

Desuden blev Weinstein – eller måske snarere den MeToo-bølge, han foranledigede – årsagen til, at Akademiet fornyede deres retningslinjer i 2017.

»Der er ikke plads i Akademiet til personer, der misbruger deres status, magt eller indflydelse på en måde, som bryder med anerkendte standarder for anstændighed,« står der nu til stadighed i adfærdskodekset.

»Hvis bestyrelsen finder, at noget medlem af bestyrelsen har forbrudt sig imod disse standarder eller har kompromitteret Akademiets integritet med deres handlinger, så må bestyrelsen tage enhver disciplinær handling i henhold til Akademiets vedtægter, herunder suspension eller bortvisning.«

En lignende sanktion kunne også vente på Will Smith, der ganske vist ikke er medlem af bestyrelsen, men medlem af Akademiet som forening, som han så kan blive midlertidigt eller permanent udelukket fra.

DET SKETE DER Til søndag nats Oscar-prisuddeling blev Chris Rock det helt store samtaleemne verden over. Han præsenterede prisen for Bedste Dokumentar og her fik han fra scenen sagt følgende vittighed rettet mod Will Smiths kone: »Jada, jeg elsker dig. 'G. I. Jane 2', jeg glæder mig til at se den.« Joken var en sammenligningen mellem Jada Pinkett Smiths karseklippede frisure, der skyldes sygdommen alopecia, også kaldet pletskaldethed, og så den fiktive og karseklippede soldat G. I. Jane. Den reference til konens sygdom tog Will Smith så nært, at han resolut gik op på scenen og smækkede Chris Rock en lussing. Efterfølgende råbte han flere gange nede fra salen, at Chris Rock skulle holde hans kones navn ude af hans »fucking mund«. Efter en nat med dans og smil – og en Oscar for Bedste Mandlige Hovedrolle, som Will Smith modtog kort efter lussingen – har Will Smith været ude at undskylde. I et opslag på Instagram beklagede han sin 'følelsesladede', men 'utilgivelige' opførsel, da han brugte vold som svar på en joke om sin kones 'sygdomstilstand'. Oscar-akademiet har indledt en undersøgelse af optrinet, men det står endnu uklart, om det vil få konsekvenser for Will Smith. Men en politiundersøgelse slipper han for, da Chris Rock har valgt ikke at anmelde det yderst offentlige overfald.

Beslutningen om sanktionen skal træffes af Akademiets bestyrelse.

Og ifølge The Hollywood Reporter er det de fleste bestyrelsesmedlemmer i Akademiet, der mener, at Will Smith som minimum skal have suspenderet sit medlemskab af Akademiet.

De fleste bestyrelsesmedlemmer mener også, at Will Smith ikke skal inviteres med til prisuddelingen næste år.

Det på trods af skuespillerens udtrykte ønske om det i sin Oscar-takketale, hvor han undskyldte over for Akademiet – og på trods af traditionen om, at forrige års 'bedste mandlige hovedrolle' skal præsentere årets pris for 'bedste kvindelige hovedrolle'.