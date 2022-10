Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Skuespiller, sanger og forfatter Alberte Winding har været en stor del af manges barndom, hvor hun spillede rollen som Luna i 'Bamses Billedbog'.

Men hendes egen barndom var langt fra lige let. Her kæmpede hun blandt andet med ensomhed og tab. Det fortæller hun om i Radio4's 'Det sidste måltid'.

»Jeg plejede at tænke det som et granatchok at miste en forælder så tidligt. Jeg fik i hvert fald et granatchok.«

Sådan forklarer hun det at miste sin mor, Lulu Gaugin, som begik selvmord, da Alberte Winding var kun otte år gammel.

Det er langt fra første gang, at hun fortæller om tabet. Hun har blandt andet skrevet erindringsbøger, og det har været vigtigt for hende tale om det.

Hendes egen far, Thomas Winding, opfordrede dog datteren til at lade være med at tale om sin mors selvmord.

»Om det så var, fordi han syntes, at det så blev mit narrativ, og at jeg skulle stå frit og have mit eget liv, eller om det var fordi, han også lidt beskyttede sig selv, det ved jeg faktisk ikke. Måske er det lidt begge dele.«

»Der er helt sikkert noget rigtigt i, at mit narrativ nu er farvet af noget udenfor mig, og at det også var fedt i de år, hvor jeg bare skulle finde ud af, hvem jeg var, men problemet med sådan noget her er, at det er for stærkt. Det lever for stærkt i mig til at blive holdt tilbage.«

59-årige Alberte Winding har aldrig haft et problem med at snakke om moderens død, så i den periode, hvor hun ikke gjorde det, skete det af hensyn til andre.

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Kontakt Livslinien på tlf. 70 201 201, eller læs mere på www.livslinien.dk.