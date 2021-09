På den røde løber til 'Vild med dans'-premieren kom sidste års deltager, skuespilleren Albert Rosin Harson.

»Jeg kommer særligt for at bakke min gamle dansepartner og nu kæreste Jenna Bagge op,« fortæller Albert Rosin Harson til B.T.

Han var selv deltager i 'Vild med dans' sidste år, men det var først efter de mange træningstimer i danselokalet, at kærligheden for alvor begyndte at spire.

»Det kom stille og roligt efter dansen, så begyndte det. Det er nok ikke et år siden,« forklarer Albert Rosin Harson.

»Vi kom jo bare sindssygt tæt på hinanden ved at danse sammen, så vi lærte jo hinanden at kende på den måde, og så er Jenna jo bare mega sød og totalt positiv og udadvendt menneske,« roser han dansekæresten.

Det var dog Jenna Bagges såkaldte kageklub, som hun har med flere af de andre dansere, der sørgede for, at parret holdte kontakten efterfølgende.

»Vi har holdt kontakt ved kageklubben, så på den måde er vi kommet tættere på hinanden og har måske også haft tid til at lære hinanden at kende på en anden måde end i dansen. Så det kom stille og roligt derfra,« forklarer skuespilleren.

Han fortæller, at de ikke selv mærker noget til aldersforskellen.

Albert Rosin Harson og Jenna Bagge på gulvet til 'Vild med dans'-finalen 2020, hvor kemien allerede ikke var til at tage fejl af. Foto: Martin Sylvest Vis mere Albert Rosin Harson og Jenna Bagge på gulvet til 'Vild med dans'-finalen 2020, hvor kemien allerede ikke var til at tage fejl af. Foto: Martin Sylvest

Men de 14 år imellem 19-årige Albert Rosin Harson og 33-årige Jenna Bagge har offentligheden alligevel spekuleret lidt i.

»Blandt mine egne venner og familie er det blevet taget fint imod. Men jeg læser ikke kommentarspor og sådan nogle ting,« understreger 'Tinka'-skuespilleren.

Det ligger dog ikke lige i kortene at flytte sammen endnu, siger Albert med et smil.

Men det går stadig strålende med kærligheden, hvis man spørger ham selv.

»Du må spørge Jenna om, om jeg er en romantisk kæreste, det ved hun nok bedst. Jeg synes – eller jeg håber i hvert fald selv, jeg gør det meget godt,« griner Albert Rosin Harson til slut.