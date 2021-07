Det var ikke kendt i offentligheden, at Albert Dyrlund havde en kæreste.

Men siden i vinters har han dannet par med den grafiske designer Maria Andersen.

»Han var det bedste, mest omsorgsfulde menneske. En god ven, familiemenneske og den bedste kæreste, man kunne ønske sig. Vi har været uadskillelige og meget forelskede, siden første gang vi mødtes,« fortæller en knust Maria Andersen til B.T.

For at beskytte hende fra den nysgerrige offentlighed, stod parret ikke frem med deres forhold gennem det sidste halve år.

Men midt i den ubegribelige sorg har Maria ikke kunnet gemme sit tab af youtuber-kæresten væk.

Derfor har hun på sin Instagram-profil delt en række billeder af hende og Albert Dyrlund, hvor hun mindes deres tid sammen og sætter ord på den store sorg.

B.T. har fået lov til at dele opslaget.

Heri fortæller Maria, at hun fik den hårde besked om Albert Dyrlunds bortgang torsdag, dagen efter den tragiske ulykke indtraf onsdag aften.

'Jeg kan ikke forstå det, og livet giver absolut ingen mening lige nu. Jeg ville give mit liv for, at han kunne være her lige nu, han havde så mange drømme og planer i livet,' skriver hun.

'Vi havde planer sammen. Dette var kun begyndelsen på en smuk fremtid, som på et splitsekund blev revet fra ham og mig. Han havde hele livet foran sig, han var det sødeste menneske med det største hjerte. Jeg har aldrig mødt en person, der var så livsglad, positiv og talentfuld.'

Maria sender i opslaget også en tanke til kærestens nære venner og familie, som hun selv var kommet til at holde af.

'Jeg kan kun sige, at han vil for altid have en kæmpe plads i mit hjerte, og jeg håber, at dette er et mareridt. At jeg vågner om lidt, og så er alt normalt igen, og han ligger ved siden af mig.'

Men hun ved, at mareridtet er virkeligt, og hun minder derfor sine følgere om at huske at holde om og nyde tiden med deres kære.

'Jeg ville gøre alt for at kramme Albert igen', slutter Maria sine mindeord, der er blevet kvitteret med strømme af kondolencer og trøstende ord.

Derudover påpeger Maria overfor B.T., at Albert måneden forinden sin død udsendte sangen 'Sommer', der netop bar samme budskab om at huske at nyde de gode ting her i livet.

»Han ønskede, at folk skulle ud og nyde sommeren med deres venner, efter vi alle har haft et hårdt halvandet år med corona. Det er bare typisk ham, han ville bare have, at alle havde det godt og nød livet,« slutter kæresten.