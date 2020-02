Alder er kun et tal. Det er der i hvert fald nogen, der mener.

Al Pacinos ekskæreste, den 43-årige skuespillerinde Meital Dohan, er øjensynligt ikke en af dem.

I et interview med det israelske magasin LaIsha, afslører hun nemlig ifølge The Times Of Israel, at lige netop aldersforskellen var grunden til, at forholdet mellem hende og den legendariske Hollywoodstjerne ikke holdt.

»Det er svært at være sammen med en mand, der er så gammel - selv Al Pacino,« siger Meital Dohan i interviewet og tilføjer:

»Jeg prøvede at benægte det, men hvis jeg skal være ærlig, er han allerede en ældre herre, så selv med al min kærlighed holdt det ikke.«

Det er da heller ikke nogen lille aldersforskel, der er mellem Al Pacino og hans tidligere flamme. Faktisk er der hele 39 år.

Rygterne om, at de to var gået fra hinanden, begyndte at spire, efter at den 79-årige skuespiller ankom alene til Oscar Awards tidligere på måneden, og nu bekræfter Meital Dohan altså, at de er gået fra hinanden.

Meital Dohan og Al Pacino har dannet par i godt to år, og den 43-årige skuespillerinde siger da også, at hun altid vil elske og værdsætte den legendariske Hollywoodstjerne, som hun håber at kunne bevare et godt forhold til.

Forud for Meital Dohan dannede Al Pacino par med skuespillerindden Lucila Sola i ti år. Foto: TIZIANA FABI Vis mere Forud for Meital Dohan dannede Al Pacino par med skuespillerindden Lucila Sola i ti år. Foto: TIZIANA FABI

Forud for forholdet med Meital Dohan dannede Al Pacino par med den argentinske skuespillerinde Lucila Solá i mere end ti år.

Tidligere har den prisvindende skuespiller haft romancer med blandt andet Diane Keaton, Jill Clayburgh, Penelope Ann Miller, Kathleen Quinlan, and Lyndall Hobbs.

Al Pacino har 18-årige tvillingedøtre med med ekskæresten Beverly D'Angelo, som han var sammen med i syv år, inden parret gik fra hinanden i 2003.

Han har også en 30-årig datter med sin tidligere skuespilscoach Jan Tarrant.