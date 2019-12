De fleste af os kender nok godt til den lidelse, det kan være at høre optagelser af vores egen stemme.

Når man er en kæmpe Hollywood-stjerne, som blandt andet har medvirket i en af filmhistoriens største franchiser, Star Wars, så kan det dog godt være en smule svært at undgå.

Ikke desto mindre var skuespilleren Adam Driver så utilfreds med at høre sin egen stemme, at han for nyligt udvandrede fra et interview på den amerikanske radiokanal NPR. Det skriver BBC og Daily Beast.

I forbindelse med interviewet havde radiovært Terry Gross gjort en lille bid klar fra den højaktuelle Netflix-film 'Marriage Story', hvor Adam Driver spiller hovedrollen ved siden af Scarlett Johansson.

Adam Driver spiller side om side med Scarlett Johansson i filmen 'Marriage Story'. Foto: ALBERTO PIZZOLI Vis mere Adam Driver spiller side om side med Scarlett Johansson i filmen 'Marriage Story'. Foto: ALBERTO PIZZOLI

I klippet synger Adam Driver sangen ’Being Alive’ fra musicalen ’Company’.

Men det var den 36-årige filmstjerne altså bestemt ikke begejstret for at høre på, og derfor rejste han sig op og udvandrede fra interviewet.

»Vi forstår ikke rigtig, hvorfor han gik. Vi så frem til interviewet. Terry (Gross, red.) synes, at han er en fantastisk skuespiller, så vi er skuffede over, at vi ikke har et nyt interview, som vi kan afspille for vores lyttere,« siger programmets producer, Danny Miller, til The Daily Beast.

Det er ikke nogen overraskelse, at Adam Driver ikke kan lide at se og høre klip med sig selv.

I et interview med New Yorker fortalte han for nyligt, hvordan det er en slags 'fobi' for ham, og at han fik opkastfornemmelser, da han i 2015 blev tvunget til at se premieren på 'Star Wars: The Force Awakens'.

Radiovært Terry Gross var da også bekendt med Adam Drivers angst for at høre sig selv. Allerede i 2015 ved et tidligere besøg i samme program rev Adam Driver nemlig høretelefonerne af, da Terry Gross afspillede et klip med ham.

Derfor havde radioværten denne gang foreslået, at Adam Driver blot kunne tage høretelefonerne af igen, men det var altså tilsyneladende ikke nok for skuespilleren, der følte sig nødsaget til at forlade interviewet helt.

Adam Driver har endnu ikke kommenteret hændelsen, der fandt sted tidligere i denne måned.