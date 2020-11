De har ventet og ventet på en lejlighed, hvor de kunne stå frem og fortælle om deres kærlighed.

»Vi tænkte, at der ville komme et arrangement, hvor vi kunne stille os frem, men corona har gjort, at det arrangement først er kommet nu,« siger Tommy Ahlers.

Så først da der forleden var premiere på dokumentarfilmen '7 Years of Lukas Graham' viste Venstrepolitikeren og iværksætteren Le Gammeltoft sig sammen for første gang frem. Og bekræftede altså deres forhold over for Se og Hør.

Samtidig fortalte de, at de har været kærester i 'et års tid', siden efteråret 2019. Forinden havde de mødt hinanden gennem arbejde, hvorefter de begyndte at se mere og mere til hinanden. Fortæller de.

Le Gammeltoft og Tommy Ahlers har været kærester i et år. Foto: Anne Bæk Vis mere Le Gammeltoft og Tommy Ahlers har været kærester i et år. Foto: Anne Bæk

Iværksætteren og tidligere Løvens Hule'-medlemmet Tommy Ahlers blev i foråret 2018 udnævnt til uddannelses- og forskningsminister af daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) uden at være medlem af Folketinget. Ved valget i 2019 blev han dog valgt ind for Venstre og er i dag klimaordfører.

Le Gammeltoft grundlagde i 2013 mediet Heartbeats, hvor hun stadig besidder en ledende stilling.

Både Tommy Ahlers og Le Gammeltoft fortalte i slutningen af 2019 – besynderligt nok kunne begge artikler læses hos B.T. samme dag, 22. december – at deres daværende forhold var slut. Dengang sagde de ikke noget om, at de havde fundet nye kærester.

De har hver to børn, der alle er mellem 4 og 13 år.