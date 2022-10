Lyt til artiklen

Det vækker altid opsigt, når Taylor Swift – der er kendt for at gemme kryptiske referencer og skjulte budskaber i alt, hvad hun laver – udgiver ny musik.

Således gik der heller ikke lang tid, før fans følte sig overbeviste om, at sangerinden har mistet et ufødt barn.

Natten til fredag udgav 32-årige Taylor Swift nemlig albummet 'Midnights', hvor hun på det melankolske nummer 'Bigger Than The Whole Sky' synger om et tab.

Det er ikke uvant for sangerinden at synge om forliste forhold – men baseret på ordlyden i omkvædet, hvor Taylor Swift synger om én, hun aldrig kommer til at møde, mener flere, at sangen handler om en spontan abort.

'Farvel, farvel farvel. Du var større end hele verden. Du var mere end bare et øjeblik, og jeg har en del at længes efter. Jeg har en del af leve uden. Jeg kommer aldrig til at møde, hvad der kunne, hvad der burde, hvad der skulle have været dig,' lyder omkvædet oversat til dansk.

Et andet sted synes hun at lede efter mening i noget meningsløst med ordene:

'Blafrede en eller anden fugl med vingerne ovre i Asien? Blev du taget af en eller anden kraft, fordi jeg ikke bad?'

Taylor Swift har siden 2016 været i et forhold med den britiske skuespiller Joe Alwyn, men parret har ingen børn.

Selvom Taylor Swift er kendt for personlige tekster med tydelige referencer til egne oplevelser, forliste forhold og fejder, så er der også flere eksempler på, at popstjernen har fundet inspiration i både historiske personer og nære venner.

Derfor spekuleres der også i, om sangen i virkeligheden er skrevet til og om veninden Claire Winter Kislinger, der i marts kunne fortælle, at hun havde mistet sin søn få måneder inden termin.

Uanset om den hjerteskærende oplevelse er Taylor Swifts egen, har sangen skabt stor opmærksomhed på sociale medier, hvor flere kvinder, der selv har oplevet at miste, føler sig set.

Det bakkes op af Danna Bodenheimer, socialrådgiver i psykiatrien, der til Huffington Post fortæller:

»Taylor Swift gør, hvad mange traumatiserede mennesker gør – forsøger at finde mening. 'Hvad hvis jeg havde gjort én ting anderledes – kunne alt så have været anderledes?' Mange kvinder og deres partnere, som har oplevet et tab, har sådan nogle livslange spørgsmål, og hun sætter musik til det på en måde, så det fanger simpeltheden og kompleksiteten på én gang.«

Taylor Swift har endnu ikke sat ord på, hvad de enkelt tekster på 'Midnights' handler om – ej heller har hun tidligere fortalt, om hun og Joe Alwyn ønsker at få børn.