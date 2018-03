Paradisoen er blevet kendt skyldig i at køre bil i påvirket tilstand.

Der dukkede et velkendt ansigt op på skærmen, da DR1 onsdag aften sendte det femte afsnit af dokumentarserien ‘Retten indefra’, hvor et tv-hold eksklusivt har fået adgang til retssager i Roskilde. Her kunne seerne nemlig se den tidligere ‘Paradise Hotel’-deltager Mads Bryrup, der sad på anklagerbænken.

Realitydeltageren var tiltalt for kørsel i påvirket tilstand, mens han heller ikke havde kørekort. Men tv-seerne fik ikke lov til at se, hvad det endte med, da et af vidnerne ikke mødte op. Derfor blev sagen udskudt for tredje gang, og paradisoen måtte igen vente på at få afgjort sagen. Men den 27. november 2017 blev der endelig afsagt dom i sagen.

Her blev Mads Bryrup kendt skyldig i kørsel under påvirket tilstand. En blodprøve viste en promille på 1,16 og påviste desuden, at han havde kokain i blodet over bagatelgrænsen. Det viser en udskrift fra dombogen, som Realityportalen.dk har fået indsigt i.

Det kostede paradisoen en bøde på 11.000 kroner eller en forvandlingsstraf på ti dages fængsel, mens han også fik frakendt retten til at køre bil og andre motordrevne køretøjer, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, i tre år og seks måneder.

Mads Bryrup fortæller, at han har anket dommen.

SE BILLEDET: Natascha Linea er blevet skaldet

Nægtede sig skyldig

Mads Bryrup nægtede sig skyldig i at have kørt bilen igennem hele sagen, men han erkendte, at han var til stede og havde indtaget både alkohol og stoffer. Ifølge ham sad han dog på passagersædet, mens der også var tre andre kammerater i bilen. To af de kammerater var også vidner i sagen, mens ingen af dem turde oplyse identiteten på den fjerde, fordi han ifølge dem er banderelateret.

‘Paradise Hotel’-deltageren fortalte i retten, at den fjerde unavngivne kammerat kørte bilen, da de så en politibil. Da politibilen vendte om, satte kammeraten farten op og forsøgte at køre fra dem, men bilen skred ud i et sving og ramte nogle skilte. Herefter flygtede den unavngivne kammerat, mens Mads Bryrup og de to andre blev tilbage.

Realitydeltageren fortalte, at han selv overvejede at flygte, men han ombestemte sig, da det kun ville gøre det værre for ham selv. Derfor stod han ude ved siden af bilen, da politibilen maksimalt 20 sekunder senere kom til stedet. Her bad Mads Bryrup selv om at få foretaget DNA-test af nøglen til bilen for at få bevist, at han ikke kørte bilen.

LÆS OGSÅ: Gokkesok afslører sit sande jeg: Det hele var et mediestunt

I retten vidnede en af de betjente, der anholdt ‘Paradise Hotel’-deltageren. Han fortalte, at da de ankom til den forulykkede bil, stod Mads Bryrup ved siden af bilen.

– Tiltalte (Mads Bryrup, red.) forklarede med det samme, at det ikke var ham, der havde kørt bilen, men en anden. De så hverken tiltalte eller nogen andre stige ud af bilen og så ikke nogen løbe derfra. Der sad to personer på bagsædet. Der var ingen tegn på, at der havde siddet nogen på passagersædet. Der lå en blå jakke på passagersædet, der var kørt helt frem, fortalte vidnet i retten ifølge udskriften af dombogen

– De to personer på bagsædet blev afhørt på politigården. De blev oplyst om, at de ikke havde pligt til at udtale sig og gennemlæste og underskrev deres forklaring til rapporten. Vidnet og hans kollega afhørte hver en af de to personer. Det var ikke ham, der afhørte tiltalte. Der blev på baggrund af tiltaltes forklaring tilkaldt en hundepatrulje, men på grund af vidneforklaringerne afstod de fra at søge med hunden og afstod fra at tage dna-spor.

LÆS OGSÅ: Tidligere paradiso dømt for bedrageri

Vennerne ændrede forklaring

På politistationen umiddelbart efter uheldet fortalte vennerne, at de havde været ude at køre med de andre, efter de havde været i byen i Roskilde. De fortalte begge, at Mads Bryrup kørte bilen, og efterfølgende blev de forelagt forklaringen og underskrev den. I retten ændrede de dog forklaring, og den ene fortalte, at det i virkeligheden var den fjerde unavngivne person, der kørte bilen.

– Foreholdt sin gennemlæste og underskrevne forklaring til politiet den 6. marts 2016, forhold 2, bilag 3, hvoraf fremgår bl.a., at tiltalte (Mads Bryrup, red.) kørte bilen, forklarede vidnet, at han for sin egen sikkerheds skyld var nødt til at lyve overfor politiet, står der i udskriften fra retten.

LÆS OGSÅ: Geggo: Cengiz har ødelagt mit og Linses forhold

– Vidnet bekræftede, at det er hans underskrift på politirapporten. Han var fuld og skrev bare under. Han tænkte, han var nødt til at skrive under. Han nævnte ikke den fjerde person, fordi han var bange, fortsætter det.

Det andet vidne, der også var i bilen den aften, fortalte i retten, at han kun svagt kan huske, hvad der skete dengang, fordi han var påvirket. Derfor er han ikke sikker på, at forklaringen fra den aften kan tages for gode varer.

– Han kan i dag ikke huske, hvem der kørte bilen, herunder om det var tiltalte eller en anden, men det var i hvert fald ikke ham selv. Den fjerde person i bilen var en, de mødte på (en natklub i Roskilde, red.), men han kender ham ikke og ved ikke, hvem det var. Han er ikke sikker på, at den pågældende var i bilen, da de blev stoppet, forklarede han i retten.

LÆS OGSÅ: Ung mor dømt for bedrageri

Retten: Han er ikke troværdig

Fra udskriften af dommen fremgår det, at retten valgte at dømme Mads Bryrup, fordi man ikke fandt hans forklaring troværdig.

– Tiltaltes forklaring har ikke forekommet overbevisende og modsiges af, at passagersædet var kørt helt frem, da politiet umiddelbart efter færdselsuheldet kom frem til bilen. Tiltaltes forklaring om, at dette skyldes, at han kørte sædet frem, for at passagererne på bagsædet kunne komme ud af bilen, modsiges af, at der er tale om en bil med fire døre. Forklaringen har på denne baggrund ikke forekommet troværdig, står der.

SE BEVISET: Nu hedder hun ikke længere Natascha Linea

Retten valgte også at lægge mest vægt på den forklaringer, som de to vidner afgav umiddelbart efter uheldet, hvor de fortalte, at Mads Bryrup havde ført bilen.

– Retten tillægger på denne baggrund (de to vidners, red.) oprindelige forklaring til politiet vægt og tilsidesætter tiltaltes og (vidnets, red.) forklaring i retten om, at tiltalte ikke var fører af bilen på gerningstidspunktet, som utroværdige og konstruerede til lejligheden, står der.

– Det lægges herefter til grund, at tiltalte var fører af bilen, og på baggrund af oplysningerne om færdselsuheldet og de retskemiske erklæringer er det herefter bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen, lyder det endelige konklusion fra retten.

LÆS OGSÅ: Boris Laursen dømt for spirituskørsel

Mads: Det er langt ude

Realityportalen.dk har flere gange været i kontakt med Mads Bryrup angående sagen. Da vi først spurgte ind til den, var før vi var kommet i besiddelse af udskriften fra dombogen. Her forklarede paradisoen selv, at han ikke blev dømt i sagen, og at han i øvrigt var utilfreds med forløbet.

– Jeg bliver ikke dømt, men man ser ikke afgørelsen i tv. Og så synes jeg bare, at det langt ude, at man ikke tager DNA og gør sit arbejde ordenligt, så en masse skattekroner ikke blev spildt på en ligegyldig sag, hvor der alligevel ikke var et eneste bevis mod mig, fortalte han og slog fast, at han ikke var utilfreds med, at der blev kørt en sag i første omgang.

– Det er jeg ikke. Men jeg er utilfreds med, at jeg har spildt fire retssager på noget, hvor man glemmer at indkalde vidner, og jeg ved ikke hvad.

Efter Realityportalen.dk fik fat i dommen, forsøgte vi igen at få kontakt til Mads Bryrup. Det lykkedes, men her var paradisoen ikke interesseret i at sige yderligere.

– Nope. Ikke andet end det første, lød det kontant fra ‘Paradise Hotel’-deltageren, der slog fast, at han har anket dommen. Det har dog ikke været muligt at få svar på, hvornår ankesagen så skal køre.

LÆS OGSÅ: Paradiso under mistanke for socialt bedrageri: Snydt for ‘Robinson’-deltagelse

Det er han dømt for:

– færdselslovens § 117, stk. 1, jf. § 53, stk. 1, § 118, jf. § 3, stk. 1, og § 41, stk. 1 og stk. 2, nr. 1, 3 og 8, jf. straffelovens § 89, ved søndag den 6. marts 2016 ca. kl. 03.25 i Roskilde Kommune at have ført personbil xxxx ad Frederiksborgvej mod nord uden at optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed og uden at afpasse hastigheden efter forholdene med særlig hensyn til andres sikkerhed, idet tiltalte undlod at holde en passende lav hastighed i tættere bebygget område, i vejkryds og i vådt føre, hvilket havde til følge, at han under højresvingning i krydset med Vestre Kirkevej mistede herredømmet over køretøjet og ramte 2 vejskilte, som stod i midterrabatten på Vestre Kirkevej. Desuden førte han køretøjet efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,50 promille.

– færdselslovens § 117, stk. 1, jf. § 54, stk. 1, 1. pkt., jf. straffelovens § 89, ved på samme tid og sted som anført i forhold 1 at have ført personbilen, selvom tiltaltes blod indeholdt det bevidstpåvirkende stof cocain, der er klassificeret som farligt for færdselssikkerheden, jf. Justitsministeriets bekendtgørelse om klassificering af færdselssikkerhedsfarlige stoffer, uden at indtagelsen var sket i henhold til lovlig recept.

– færdselslovens § 117 d, stk. 2, jf. § 56, stk. 1, 1. pkt., jf. straffelovens § 89, ved på samme tid og sted som anført i forhold 1 og 2 at have ført personbilen, selvom tiltalte ikke havde erhvervet kørekort.

LÆS OGSÅ: Gokkesok: ’Paradise’ skubbede gang i min musikkarriere

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.