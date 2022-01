Den afdøde Hugh Hefners ekskæreste Holly Madison afslører, hvordan virkeligheden bag de lukkede døre på Playboy Mansion virkelig var.

Det gør hun i dokumentaren 'Secrets of a Playboy'. Det skriver The Mirror.

I dokumentaren fortæller hun, at kvinderne fik 1.000 dollar, hvad svarer til 6.500 kroner, de kunne hygge sig for. Til gengæld skulle kvinderne altid være tilbage i huset inden klokken ni.

»Jeg tror, at grunden til at huset føltes som en kult, var, at kvinderne syntes, at han var en god mand,« siger Holly Madison og fortsætter:

»Noget andet, der fik mig til at føle, at det var en kult, var, at det var så nemt at blive isoleret fra resten af omverdenen,« lyder det fra Holly Madison.

Tidligere har den forhenværende Playboy-model fortalt, at hun på sin første date ikke havde regnet med, at hun skulle have sex med Hugh Hefner.

Men det skete så alligevel. For hun følte et pres for at vinde Playboy-grundlæggerens gunst.

»Hvis jeg ikke gjorde det, troede jeg, at oplevelsen ville forfølge mig for evigt,« siger Holly Madison og tilføjer.

»Jeg var helt knust bagefter,« siger Holly Madison.

Men Holly Madison vandt Hugh Hefners gunst, for hun flyttede ind i 'Playboy Mansion' dagen efter.

Hugh Hefner døde i 2017 i en alder af 91.