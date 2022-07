Lyt til artiklen

Flere utroskabsskandaler har præget forholdet mellem realitystjernen Khloé Kardashian og basketballspilleren Tristan Thompson.

Nu afslører de, at de venter deres andet barn sammen.

Det skriver People og ENews, som begge har fået nyheden bekræftet.

Det er ikke nogen hemmelighed for offentligheden, at Khloé Kardashian og Tristan Thompson har haft et yderst turbulent forhold.

ARKIVFOTO af Khloe Kardashian og Tristan Thompson. Foto: gotpap/STAR MAX/IPx Vis mere ARKIVFOTO af Khloe Kardashian og Tristan Thompson. Foto: gotpap/STAR MAX/IPx

Sidstnævnte har været involveret i utroskab flere gange – hvilket både er blevet dokumenteret i amerikanske medier og i Khloé Kardashians eget realityprogram, 'The Kardashians', som hun medvirker i sammen med resten af sin familie.

For fire år siden blev de forældre første gang, da datteren True kom til verden.

Også under graviditeten dukkede der historier op om utroskab fra den 31-årige basketballspillers side – og parrets forhold har siden været fyldt med op- og nedture, hvor de er gået til og fra hinanden flere gange.

I begyndelsen af året sluttede det dog helt mellem dem, men de har siden bevaret et venskab.

ARKIVFOTO af Khloe Kardashian og Tristan Thompson. Foto: gotpap/STAR MAX/IPx Vis mere ARKIVFOTO af Khloe Kardashian og Tristan Thompson. Foto: gotpap/STAR MAX/IPx

Nu bekræfter en repræsentant for 38-årige Khloé Kardashian, at det tidligere par vil bringe endnu et barn til verden.

Denne gang via surrogat.

»Vi kan bekræfte, at True vil få en søskende, der blev undtaget i november,« fortæller repræsentanten til People:

»Khloé er utroligt taknemmelig for den ekstraordinære surrogat (også kendt som rugemor, red.) for sådan en smuk velsignelse. Vi vil gerne bede om venlighed og for privatliv, så Khloe kan fokusere på sin familie.«

Nyheden om familieforøgelsen har siden fået flere til at hæve øjenbrynene, da undfangelsen af det kommende barn falder meget tæt sammen med, at Tristan Thompson fik et barn med en anden kvinde.

Khloé Kardashian og Tristan Thompson gik ifølge People officielt fra hinanden tilbage i januar – efter hun opdagede, at basketballspilleren havde fået et barn med en anden kvinde, Maralee Nichols.

Ifølge det amerikanske medie blev barnet – der blev født 1. december sidste år – også undfanget, mens Tristan Thompson endnu var i et forhold med Khloé Kardashian.

Fra et tidligere forhold har han desuden den femårige søn Prince.