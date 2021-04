»Jeg er jo blevet en Instagram-haj og den vej rundt lavede jeg det, man vidst nok kalder for et 'pass'.«

Journalisten Henrik Qvortrup ser ud til at have fundet kærligheden igen, det afslører han i sladdermagasinet 'Det vi taler om'.

»Hun hedder Nanna, og hun er super sød og har to børn. Jeg er vild med hende,« forklarer han til værten Ditte Okman og de andre paneldeltager i programmet.

»Jeg skrev en besked til hende på baggrund af et billede på Instagram, og herfra får I ikke mere for den femogtyveøre,« fortæller Henrik Qvortrup, der i den grad har benyttet sig af det populære 'slide into the dm'.

Portræt billeder af Henrik Qvortrup på BT redaktionen. August 2020 Foto: Jon Wiche Vis mere Portræt billeder af Henrik Qvortrup på BT redaktionen. August 2020 Foto: Jon Wiche

Og mere får man netop ikke at vide om Henrik Qvortrups nye kæreste. Men snakken flyder videre over til netop at kunne score på Instagram.

Her kan Ditte Okman nikke genkendene til, at efter hendes skilsmisse var der også mange mænd, der skrev til hende på Instagram.

I december 2020 valgte Henrik Qvortrup og hans mangeårige hustru, Marie Sloma Qvortrup, at gå hver til sit efter 18 års ægteskab.

»Vi er på talefod og mere end det. Vi har fire dejlige børn sammen og vil kun dem det bedste. Så der er heldigvis ingen krig, og det skal der heller ikke komme,« fortalte Henrik Qvortrup dengang til B.T.

Henrik Qvortrup kunne i øvrigt for nyligt ånde lettet op. For Københavns Byret afviste seks kendte danskeres krav om godtgørelse i den såkaldte Se & Hør-sag, hvor Henrik Qvortrup var chefredaktør på daværende tidspunkt.

»Jeg er tilfreds med dommen, men jeg er ikke så overrasket over den, for det er præcis det samme resultat, som højesteret nåede frem til for et år siden,« siger Henrik Qvortrup til B.T.

»Det betyder ikke, at man skal have ondt af mig, der ligger jeg jo, som jeg har redt. Jeg har erkendt, at jeg begik en fejl, jeg fik en straf, den har jeg afsonet, og det er kun rimeligt, så for mit vedkommende synes jeg, at der er afregnet. Men jeg kommer nok ikke udenom, at det vil følge mig, indtil den dag jeg stiller træskoene, og man vil sige, at det var mig med den sag,« siger Henrik Qvortrup, der i dag arbejder som politisk redaktør på B.T.