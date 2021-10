Christopher var fuld, og Cecilie Haugaard var så fokuseret på en smertefri fødsel, at hun for sent opdagede, at hun var tæt på at føde i taxaen.

Det fortæller den 31-årige model i podcasten 'To the Moon, Honey', hvor hun kigger tilbage på fødslen af datteren Noelle, som endte med at blive mere hektisk, end hun havde forestillet sig.

Forinden havde Cecilie Haugaard forberedt sig med kurser i smertefri fødsel, men hendes mange år som model i ind- og udland havde også givet hende god træning i at slappe helt af på kommando, fortæller hun. Fordi hun så ofte har måttet tvinge sig selv til at falde i søvn på fly eller i elendige hotelsenge.

Men da Noelle kom til verden i februar, var hun tæt på at blive lidt for afslappet.

Dagen igennem havde hun gået og pakket flyttekasser ud kun afbrudt af nogle slemme plukveer en gang imellem. Hun ringede til sin mand, sangeren Christopher, for at varsko ham om, at det nok skete i morgen.

Men Christopher var på job med Rytteriet, og de havde blandt andet brugt dagen på ginsmagning, så han var godt bedugget og udstyret med en god flaske, da han kom hjem og begyndte at lave gin & tonics.

»'Altså, jeg tror, du skal sober up (blive ædru, red.). Du skal ikke drikke den der, for jeg kan mærke, at der er noget,'« husker Cecilie Haugaard, hun sagde til sin fulde ægtemand, som hun til sidst fik lokket med i seng.

Men ved totiden begynder hun at få de første veer. Heldigvis har hun lært på sine kurser, at hun kan sove sig gennem den latente fase med den rigtige vejrtrækning. Så det gør hun. De næste to timer, vågner hun, hver gang hun har en ve, men falder ellers i søvn igen uden behov for at vække Christopher.

Sangeren Christopher med kæresten Cecilie Haugaard. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Sangeren Christopher med kæresten Cecilie Haugaard. Foto: Asger Ladefoged

Indtil hun om morgenen kan mærke, at hendes krop begynder at presse. Nu er fødslen igang, og det er kun et spørgsmål om tid, før Noelle melder sin ankomst.

Hun får vækket sin mand, og han bliver lynhurtigt ædru, fortæller Cecilie Haugaard. Og kort efter sidder de i en taxa mod hospitalet.

I podcasten 'To the Moon, Honey' deltager også jordemoderen Tilde Bøgild, og hun indskyder, at Cecilie Haugaard på dette tidspunkt er i pressefasen, hvor fødemodtagelsen uden at blinke ville have sendt en ambulance, hvis parret havde ringet.

Men det falder ikke modellen ind i øjeblikket. I stedet ender hun med at få yderligere to veer på den 15 minutter lange taxatur fra Christianshavn til Riget, hvor hun hører sig selv skrige: 'Jeg presser hende ud nuuuuuu'.

»Jeg kan tydeligt huske, at jeg tænker: 'I skal bare vide, at hun kommer nu. For jeg kan mærke hende. Jeg kan så meget mærke et hoved dernede, så hun er der,« siger hun.

»Og heldigvis stopper taxaen, og jeg rejser mig op, og så er mit vand gået. Jeg jamrer: 'Jeg tisser, jeg tisser' – det løber bare ned ad mig,« siger Cecilie Haugaard, der glæder sig over, at hun heldigvis ikke er den blufærdige type.

På hospitalet får hun at vide, at hun er 10 centimeter åben, og på 39 minutter kommer Noelle til verden.

Til lyden af Stevie Wonders 'Isn't she lovely' over en højtaler. Og til lyden af sin hulkende far, som tager imod hende.

»Jeg har kun set ham græde til vores bryllup, og til Noelles fødsel, men tårerne løber bare ned ad hans kinder. 'Du er så sej, Cecilie, du er så sej'. Jeg har aldrig hørt ham sige mit navn så mange gange før,« griner Cecilie Haugaard, der er overrasket over, at hun ikke selv græd.

Hun var bare så glad og taknemmelig over, hvad hendes krop netop havde bedrevet.