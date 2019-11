Stort set ingen mad. Stripperlignende dans. Kjoler så korte, at man kunne kigge op i deres skræv. Og ’shaming’ for at have menstruation.

Det var bare nogle af de frygtelige oplevelser, som den tidligere 'Miss Danmark'-deltager Cecilie Dissing oplevede, da hun i 2017 deltog i en international skøhedskonkurrence i italien

Det fortæller hun til DR.

Den nu 21-årige kvinde har valgt at stå frem, efter at P1 har dokumenteret problematiske forhold for pigerne, der har deltaget ved Miss Danmark, da organisationen blandt andet pålægger dem tavshedspligt om kritiske forhold.

Folk sidder fem meter under dig og kan se direkte op i skrævet på dig Cecillie Dissing, tidligere Miss Danmark deltager, til DR.

Cecilie Dissing har intet at sætte på sin deltagelse ved selve Miss Danmark.

Men den tur, som Miss Danmark direktør Lisa Lents, efterfølgende tilbød den unge kvinde – nemlig ’Miss Europe Continental’ i italien blev alt andet end en god oplevelse.

Ifølge Cecilie Dissing var dem, der stod for arrangementet, ubehagelige overfor de deltagende unge piger, der hverken kan få mad nok eller lov til at gå på toilettet, når de lyster, under de meget lange forberedelsesdage, der nogle gange sluttede midt om natten.

Og bedre blev det ikke, da de så, hvad de skulle lave ved showet.

Flere deltagere fra Miss Danmark har stået frem og fortalt om problematiske forhold og kontrakter. Arkivfoto fra Miss Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen

Her blev deltagerne blandt andet bedt om at opføre et show i badedragter, hvor nogle af dem skulle ’smække hinanden på røven’.

Ifølge Cecilie Dissing virkede det nærmest som introen til et stripshow og var meget grænseoverskridende.

Desuden mener hun, at det strider imod de værdier, som Miss Danmark har, hvor der netop lægges vægt på, at deltagerne ikke må have optrådt nøgen / pornografisk i noget medie.

»Nogle af kjolerne var utrolig korte, og vi skulle bare have hudfarvet undertøj inden under. Folk sidder fem meter under dig og kan se direkte op i skrævet på dig,« siger Cecilie Dissing til DR.

Hun fortæller desuden om, at de unge kvinder blev tvunget til at smide alt tøj foran mænd, der sad med deres mobiltelefoner, når de skulle klæde om.

Ifølge Cecilie Dissing var hele oplevelsen grotesk.

Til DR fortæller hun, hvordan personalet skubbede og daskede til pigerne, da de ikke kunne kommunikere godt nok på engelsk.

Og ydmygelserne toppede tilsyneladende, da pigerne under en samling blev bedt om at træde frem foran gruppen, hvis de havde menstruation.

'Miss Danmark'-direktør Lisa Lents afviser, at der er problemer med tavshedspligten i deltagernes kontrakter. Foto: Keld Navntoft

Her fik de at vide, at de skulle ’fixe det eller bruge to tamponer’, forklarer Cecilie Dissing.

Under konkurrencen sendte hun flere sms’er til Miss Danmarks direktør, Lisa Lents, for at gøre opmærksom på forholdene.

Cecilie Dissing skrev blandt andet, at hun ville lave en offentlig udtalelse om problemerne.

Det synes Lisa Lents dog ikke var en god idé. Hun svarede hende i en sms, som DR viser, at hun ikke skal kontakte nogen, og at hun desuden skal godkende de ting, som Cecilie Dissing ’medvirker i og udtalelser omkring alt, hvad der involverer Miss Danmark”.

Til DR fortæller Cecilie Dissing, at hun føler sig truet til tavshed.

Juraekspert Sten Schaumburg-Müller kritiserer overfor DR kravet om tavshedspligt, som deltagerne bliver mødt med. Han mener, det er ulovligt.

Lisa Lents har ikke ønsket at stille op til interview med DR, men hun afviser, at tavshedspligten skulle være ulovlig.