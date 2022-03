Få timer efter, at Elon Musk og Grimes kunne afsløre deres 'hemmelige' barn, kommer parret nu med en ny afsløring.

De er gået fra hinanden. Igen.

'Mig og E har slået op *igen*, siden artiklen blev skrevet, haha. Men han er min bedste ven og mit livs kærlighed, og mit liv og min kunst vil for evigt være dedikeret til The Mission,' skriver hun på Twitter med henvisning til Tesla- og SpaceX-grundlæggerens mission om at bygge en by på Mars.

'Artiklen' er den, som Vanity Fair offentliggjorde blot få timer inden tweetet. En artikel, hvor det afsløres, at Elon Musk og sangerinden Grimes, der lystrer det borgerlige navn Claire Boucher, har fået 'et hemmeligt' barn.

Grimes og Elon Musk i 2018. Foto: Charles Sykes

Parret blev i 2020 forældre til sønnen X Æ A-12, så da Vanity Fairs journalist undervejs i interviewet høre barnegråd, studser han ikke mere over det. Indtil der pludselig er to børn, der græder. Og så må Grimes indrømme, at hun og Elon Musk har fået endnu et barn, datteren Exa Dark Sideræl.

Efter en svær graviditet, har parret denne gang fået hjælp af en rugemor til at blive forældre, fortæller Grimes i interviewet, hvor hun også sætter ord på forældrenes forhold:

»Der er ikke et rigtigt ord for det. Jeg vil formentlig kalde ham min kæreste, men vi er meget flydende,« siger hun om Elon Musk.

»Vi bor i hvert vores hus. Vi er bedste venner. Vi ser hinanden hele tiden. Vi har bare gang i hver vores ting, og jeg regner ikke med, at folk vil forstå det,« fortsætter hun.

Det vigtigste for hende er, at alle i familien – både børn og voksne – er glade. Og det er de på denne måde, hvor alle er frie. Parret planlægger desuden at få flere børn, siger hun i interviewet.

»Vi har altid ønsket os i hvert fald tre eller fire.«

Men siden interviewet blev lavet, er Elon Musk og Grimes altså gået fra hinanden igen.