Anders Matthesens film 'Ternet Ninja', der udkom i 2018, solgte 928.987 biografbilletter.

Det gør den til den mest sete danske biograffilm siden 1985, hvor 'Walter og Carlo – op på fars hat' solgte godt 954.000 billetter.

En af hovedaktørerne i denne film, Jarl Friis-Mikkelsen, der både skrev manuskriptet og spillede den ene hovedrolle, var også mødt op på til premieren på 'Ternet Ninja 2'.

Den garvede entertainer var dog ikke nervøs ved udsigten til, at Anders Matthesen måske denne gang ville lykkes med at overhale 'Op på fars hat'.

»Nej, han (Anders Matthesen, red.) må da hjertens gerne overgå den, vil jeg sige. Det var da også ærgerligt, at han ikke lige nåede de sidste billetter, men så fik han lidt snaps af mig i stedet for,« sagde Jarl Friis-Mikkelsen.

Der var også kun rosende ord tilovers for dagens hovedperson.

»Jeg synes, at Anders Matthesen er skide dygtig. Jeg har lige interviewet ham i forbindelse med hans rolle i 'Marko effekten', hvor han spillede et dumt svin, og så er mine børn helt vilde med 'Ternet Ninja', og jeg synes også, at de er meget vellykkede,« lød det fra Jarl Friis-Mikkelsen.

Selvom dagen stod i Anders Matthesen og den ternede ninjas tegn, har det været en sommer, der, i hvert fald indirekte, har stået i Jarl Friis-Mikkelsens tegn.

For mens det danske herrefodboldlandshold spillede sig hele vejen til semifinalen i EM-slutrunden, bragede 'Re-Sepp-Ten' ud af højttalere landet over. En sang, som Jarl Friis-Mikkelsen har været med til at skrive.

»Det er på en eller anden måde noget meget ærefuldt, men det er også, som om den har fået en helt ny betydning, efter Christian Eriksen faldt om på banen.«

Selvom det er blevet til tusindvis af afspilninger henover sommeren, er det dog næppe noget, der kommer til at påvirke privatøkonomien.

»Jeg tror, det er begrænset,« sagde han.