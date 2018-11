Ulf Pilgaard er tilbage igen efter sit pludselige exit fra Cirkusrevyen i sommer.

»Jeg har haft det rigtig godt i de sidste tre måneder. Folk havde fået det indtryk, at jeg var ramt af noget livstruende, og det er altså ikke tilfældet.«

Sådan siger Ulf Pilgaard til Billed-Bladet et par måneder efter en sommer, hvor den nu 78-årige skuespiller måtte tage konsekvensen af et svigtende helbred.

Midt i juli blev han pludselig utilpas efter en forestilling.

Det var den første optræden ud af to i Cirkysrevyen den dag.

Men publikum fik ikke Ulf Pilfgaard at se i dagens anden forestilling.

Årsagen var en mavelidelse, og Ulf Pilgaard var efterfølgende uheldig også at brækkke et ribben og udvikle lungebetændelse.

Skuespilleren endte med at trække sig for resten af sæsonen, og han lod sig afløse af skuespillerkollegaerne Henrik Kofoed og Niels Olsen.

Nu er den folkekære skuespiller med sans for skarpe parodier af både Dronning Margrethe og Poul Nyrup Rasmussen i fin form igen.

Han har siden oktober turneret med foredraget 'Mit liv som Ulf'.

Desuden kan han ses i julefilmen 'Julemandens Datter'.

Samtidig slår Ulf Pilgaard fast over for Billed-Bladet, at han er med, når Cirkusrevyen i 2019 blænder op for endnu en sæson på Bakken.