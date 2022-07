Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mandag kom nyheden om, at skuespilleren Paul Sorvino er død i en alder af 83.

Siden da er det væltet ind med hyldest af 'Goodfellas'-stjernen, hvor det især er ét klip, som får folk til at klappe i hænderne.

I klippet fra 2018, hvor Paul Sorvino bliver spurgt ind til Harvey Weinstein, som i dag sidder fængslet for overgreb på kvinder, siger han ganske klart, hvad han mener.

»Det er ufatteligt og forkasteligt, at kvinder er blevet behandlet på denne måde,« siger han og fortsætter.

Paul Sorvino discussing the treatment of women (including his daughter) in Hollywood. He’d have dealt with Harvey Weinstein personally given the chance.



A good man. His eyes always made me feel emotional. RIP. pic.twitter.com/TqKsHjVf2a — Spartan Roy (@TheDroyver) July 25, 2022

»Når man har haft en så fænomenal mor, som jeg havde, bliver man automatisk feminist. Det er også derfor, jeg har sådan en vidunderlig kone. Det er sådan, at enhver, der udnytter kvinder, bør kvæles offentligt, og jeg melder mig frivilligt.«

Og det er altså noget, som folk på Twitter kan lide. Her skriver de blandt andet.

Fucking legende.

Det er en rigtig mand. Vi har brug for flere som ham.

Jeg har altid haft lyst til at se ham (Paul Sorvino, red.) nedstirre Harvey og skræmme livet af ham.

Paul Sorvinos tilbud om at kvæle Harvey Weinstein er, hvad endnu en far ville gøre (...) Paul Sorvino er kongen.

Selvom vold aldrig er svaret, minder tabet af Paul Sorvino os om, hvordan han forsvarede Mira, da den rædselsvækkende Harvey Weinstein-sag kom frem.

Paul Sorvinos ene datter, Mira Sorvino, var en af de mange kvinder, som blev udsat for Harvey Weinsteins seksuelle overgreb.

Hun har fortalt om, at hun røg på den sorte liste i Hollywood, da hun afviste Harvey Weinsteins tilnærmelser.

»Jeg kan ikke sige med sikkerhed, om min karriere blev påvirket. Men jeg vandt en Oscar med Miramax. At jeg ikke fortsatte med at være en del af deres film efter det, giver ingen mening. Jeg følte, at hvis jeg havde accepteret Harveys tilnærmelser, ville jeg være fortsat med at lave film med dem, og det var dem, der vandt Oscars i det årti,« forklarede hun i 2017 til The New Yorker.

Miramax-filmstudiet blev skabt af Harvey Weinstein.

Ifølge Mira Sorvino forsøgte Harvey Weinstein at give hende massage, og han jagtede hende rundt på et hotelværelse. Han inviterede også sig selv på besøg i hendes lejlighed, og han gik først, da en af Sorvinos venner kom og løj om at være hendes kæreste.

Klippet, som nu går sin sejrsgang på Twitter, er ikke den eneste gang, Paul Sorvino har talt om Harvey Weinstein.

»Hvis jeg møder Weinstein på gaden, ville han ønske, at han var i fængsel (...) Han ryger i fængsel, det svin. Og det er godt for ham, hvis han gør, for hvis han ikke gør, møder han mig, og jeg slår det svin ihjel,« sagde han til TMZ i 2018.

Harvey Weinstein blev i 2020 idømt 23 års fængsel for voldtægt og overgreb.