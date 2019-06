Mere end to år efter George Michael meget pludseligt døde, står det nu klart, hvem der skal arve hans mange penge.

Og to af de mest seriøse partnere i sangerens liv må gå skuffede fra arvefordelingen.

Det viser sig nemlig, at hverken Fadi Fawaz eller Kenny Gross arver noget som helst. Det skriver Evening Standard.

Kenny Gross var sammen med George Michael i over 15 år, mens Fadi Fawaz var i et forhold med stjernen gennem længere perioder siden 2012, og det var ham, som fandt den livløse stjerne.

George Michael døde på grund af en hjertefejl den 25. december i 2016, og den 30. maj blev ejendele og værdier fordelt.

Her var det specielt hans to søstre, Yioda og Melanie, der arvede størstedelen.

De har fordelt hans to boliger i London mellem sig. Desuden har faren Kyriacos fået en gård til hestevæddeløb, hvor han har boet i mange år.

Resten af værdierne er fordelt mellem syv venner og bekendte.

I testamentet skriver han, at søsteren Yioda skal bestemme, hvem der skal have de forskellige ting.

George Michael har efterladt sig en formue omkring 825 millioner kroner.

Kunst, antikviteter og et piano, som har tilhørt The Beatles-stjernen John Lennon, er blevet doneret til velgørenhedsorganisationen The Mill.

George Michael døde i sit hjem i Oxfordshire i England.