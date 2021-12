I sensommeren døde youtuberen Albert Dyrlund efter en faldulykke i det nordlige Italien, hvor han var i færd med at filme en video til sin YouTube-kanal.

Men nu skal han medvirke i PANIK, som er en ny tv-serie hos TV 2 Østjylland, hvor navne som Victor Lander, Sofie Lassen Kahlke og Thomas Hartmann også er med. Det skriver TV 2 Østjylland.

»Jeg kendte Albert godt og havde lavet flere ting med ham. Han var med i både sæson et og to af 'GG Horsens'. Jeg betragtede ham som en ven, og jeg ved, at hvis han vidste, at det blev det sidste, han lavede, før han døde, ville han have grinet og været med på det,« siger instruktøren af serien, Morten Urup.

Morten Urup synes, det ville være forkert, hvis man valgte at klippe Albert Dyrlund helt ud af filmen.

Instruktøren oplyser, at man har forsøgt at få fat i Albert Dyrlunds familie, men det er de ikke lykkedes med.

Filmholdet forsøger stadigvæk at komme i kontakt med Albert Dyrlunds familie - også via andre youtubere, men filmholdet forklarer, at familien er meget private.

PANIK handler om Mads, som opgiver sin karrieredrøm og vælger at flytte til Randers, da han skal være far og konen vil hjem til sin hjemstavn.

PANIK havde premiere søndag på TV 2 Østjyllands YouTube-kanal.