Før sin død nåede skuespiller Chadwick Boseman at få et sidste ønske opfyldt.

Flere amerikanske medier, blandt andre Page Six, beretter således, at Chadwick Boseman i al hemmelighed blev gift med sin kæreste og forlovede gennem flere år, Taylor Simone Ledward.

Chadwick Boseman og Taylor Simone Ledward blev forlovet i oktober 2019, men det er aldrig blevet officielt meldt ud, at parret skulle have giftet sig.

Men ifølge Page Six sagde de ja til hinanden blot et par måneder inden Chadwick Bosemans død.

Det er også alment kendt, at Chadwick Boseman værnede om sit privatliv. Netop af den årsag blev brylluppet holdt privat og intimt – uden det store rampelys.

I den officielle udtalelse fremgår det også, at han døde i sit hjem med 'sin kone og familie ved sin side', og dermed fremgår det også, at Chadwick Boseman nåede at opleve en lykkelig milepæl.

Chadwick Boseman afgik natten til lørdag dansk tid ved døden efter længere tids sygdom med tarmkræft.

Boseman, der særligt er kendt fra filmen 'Black Panther', blev blot 43 år gammel.

Med filmen blev Boseman den første sorte skuespiller, der fik sin egen film med en sort superhelt i hovedrollen i Marvel Studios populære superhelteunivers.

Derudover nåede han at indspille flere film under sit sygdomsforløb. Herunder 'Marshall' og 'Da 5 Bloods'.

Begge film blev ifølge familien optaget mellem 'utallige operationer og omgange med kemoterapi'.