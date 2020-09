Det gav et chok verden over, da 'Black Panther'-skuespilleren Chadwick Boseman i august døde som følge af en kræftsygdom, han havde holdt hemmelig for offentligheden.

Nu fortæller skuespillerinden Sienna Miller, som spillede over for Chadwick Boseman i filmen '21 Bridges', at den afdøde skuespiller var yderst opmærksomhed på ligeløn mellem mænd og kvinder.

Ifølge Sienna Miller var Chadwick Boseman så opmærksom på emnet, at han valgte at skære i sin egen løn og i stedet give pengene til Sienna Miller. Det skriver filmmagasinet Empire ifølge Sky News.

»Det var noget af det mest forbløffende, jeg har oplevet,« siger Sienna Miller om Chadwick Bosemans gestus.

»Det var noget af det mest forbløffende, jeg har oplevet,« siger Sienna Miller om Chadwick Bosemans gestus.

»Det er nærmest ubegribeligt at forestille sig en anden mand i Hollywood, der ville opføre sig lige så graciøst eller respektfuldt,« fortsætter hun.

Chadwick Boseman døde i slutningen af august efter en fire år lang kamp mod kræft i tarmen.

Dødsfaldet skete cirka et år efter, at filmen '21 Bridges', som han både producerede og spillede hovedrollen i, udkom.

Sienna Miller fortæller, at hun har debatteret med sig selv, hvorvidt hun ville fortælle offentligheden, at Chadwick Boseman betalte en del af hendes løn af egen lomme, men at hun kom frem til, at det var det rigtige at gøre, fordi det understreger, hvilken person han var.

»Det var en film med et forholdsvist stort budget, og jeg tror, at alle forstår ulighederne i lønningerne i Hollywood, men jeg spurgte om et beløb, som studiet afviste,« siger hun til magasinet og fortsætter:

»Og fordi jeg var tøvende omkring at vende tilbage på job, da min datter skulle til at begynde i skole, sagde jeg til dem, at jeg kun ville være med, hvis jeg blev kompenseret ordentligt, og så endte Chadwick med at donere noget af sin løn, så jeg fik det beløb, jeg efterspurgte. Han sagde, at det var det beløb, jeg fortjente at få.«