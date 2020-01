Aerosmith-trommeslager Joey Kramer føler, at han på uretfærdig vis er blevet udelukket fra at optræde med resten af bandet.

Derfor har han nu sagsøgt de resterende medlemmer.

Det skriver blandt andre People og Rolling Stone, der har fået indsigt i søgsmålet.

Joey Kramer fik i foråret sidste år en skulderskade og har siden været sygemeldt.

Imens har John Douglas siddet ved trommerne, men nu vil Joey Kramer altså gerne have sin plads tilbage.

Men bandet mener ikke, at timingen er optimal. Aerosmith har nemlig en travl kalender den kommende tid og skal blandt andet spille Grammy Awards 27. januar og MusiCares.

Derfor er vurderingen, at der ikke er tid nok til at øve og få helheden til at gå op sammen med Joey Kramer.

Og det har altså fået sidstnævnte til at lægge sag an. Han understreger dog i en udtalelse, at det ikke handler om penge:

»Jeg bliver frataget muligheden for sammen med mine kolleger at blive anerkendt for vores livslange bidrag til musikindustrien,« siger han og fortsætter:

»Hverken MusiCares’ Person of the Year Award eller Grammys’ Lifetime Achievement-æren kan nogensinde blive gentaget.«

De resterende bandmedlemmer afviser dog, at de forsøger at holde trommeslageren, der har været med fra starten, ude:

»Joey Kramer er vores bror, og hans velbefindende er altafgørende for os. Han har dog imidlertid - efter udsagn - ikke været følelsesmæssigt eller fysisk i stand til at spille med bandet de senest seks måneder,« lyder det i en fælles udtalelse.

Her nævner bandets medlemmer også, at de har savnet deres trommeslager, og at de flere gange har opfordret ham til at komme tilbage, men:

»Han har ventet til sidste øjeblik på at acceptere vores invitation, og vi har desværre ikke tid til de nødvendige øve-timer under Grammy-ugen,« udtaler de og fortsætter:

»Vi ville gøre både ham, os selv og vores fans en bjørnetjeneste ved at have ham med, når der ikke er tilstrækkelig tid til at øve og forberede showet.«

Aerosmith blev dannet i 1970 og har altså haft Joey Kramer ved trommerne indtil for nylig.