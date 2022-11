Lyt til artiklen

De seneste fem år har været hårde for den amerikanske sangerinde Selena Gomez.

Årene var for Selena Gomez præget en kamp mod sit mentale helbred. Den 30-årige sangerinde har tidligere kæmpet med psykiske lidelser. Magasinet People skrev blandt andet i 2018, at hun kæmpede med angst og depression. Og i 2017 blev Gomez også diagnosticeret med den kroniske sygdom Lupus. Nu også bipolar lidelse.

Diagnoser som nu kan få konsekvenser for den 30-årige sangerindes drøm om at blive mor.

Det fortæller hun i et større interview med magasinet Rolling Stone.

Hvad er bipolar lidelse? Bipolar lidelse er kendetegnet ved maniske og depressive episoder.

Lidelsen har tidligere haft navnet: maniodepressiv.

Bipolar lidelse begynder i ungdommen – hvor de depressive episoder bliver hyppigere og varer i længere tid.

Der findes to typer af bipolar: Bipolar I, hvor man oplever manier og depressioner, og Bipolar II, hvor man oplever hypomani og svære depressioner.

Det varierer fra person til person om man rammes af maniske eller depressive episoder.

De første symptomer på lidelsen kan forveksles med adhd, angst og psykose.

Ifølge psykatrifonden vil 50.000-100.000 danskere udvikle den psykiske lidelse. Kilde: Psykiatrifonden

Da samtalen falder på drømmen om børn, fortæller Selena Gomez i interviewet om et besøg hos en veninde, der forsøgte at bliver gravid. Et besøg der efterfølgende fik Gomez til at bryde sammen i bilen. Pludselig gik det op for sangerinden, at hun selv ville få svært ved at blive mor.

For ifølge sangerinden selv er medicinen for den psykiske lidelse bipolar så vigtig, at hun med al sandsynlighed ikke selv kan være gravid.

»Det er en meget stor og aktuel ting i mit liv,« siger hun.

I 2020 stod Selena Gomez åbent og ærligt frem i et interview – hvor hun var gæst hos sangerinden Miley Cyrus – og fortalte, at hun var bipolar.

Selena Gomez udkom i 2020 med et nyt album, der var blevet produceret, mens hun kæmpede med sit mentale helbred. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Selena Gomez udkom i 2020 med et nyt album, der var blevet produceret, mens hun kæmpede med sit mentale helbred. Foto: ERIC GAILLARD

»For nylig har jeg været ved et af de bedste psykiatrisk hospitaler i USA, McLean Hospital, og efter jeg har gennemgået mange ting, indså jeg, at jeg var bipolar,« fortalte Selena Gomez dengang.

Drømmen om børn opgiver Selena Gomez dog ikke så let.

»Hvis det er meningen jeg skal have dem, så får jeg dem,« siger hun.

De seneste fem års kamp mod det mentale helbred viser Selena Gomez i dokumentaren: 'Selena Gomez: My Mind & Me', på Apple TV+, der får premiere fredag.