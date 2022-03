I november kunne Sara Bro i sin podcast 'Hjerteflimmer for voksne' afsløre, at hun og sin daværende forlovede, Lasse Lund, var gået hver til sit.

På trods af, at der altså er gået fem måneder siden beslutningen blev taget, har radioværten haft svært ved at skulle omtale sig selv som værende single.

Det fortæller hun i det seneste afsnit af selvsamme podcast.

»Jeg er ved at vænne mig til at sige, at jeg er single,« lyder det fra Sara Bro, der desuden fortæller, at hun har døjet med at greje, hvordan de to skulle håndtere det at være ekskærester.

Sara Bro og hendes tidligere kæreste, Lasse Lund. Foto: Henrik R./Ritzau Scanpix Vis mere Sara Bro og hendes tidligere kæreste, Lasse Lund. Foto: Henrik R./Ritzau Scanpix

Af samme årsag har hun haft behov for at trække sig.

Derfor fortalte Sara Bro sin eks, at de i en længere periode ikke skulle have kontakt. En periode, der endte med at strække sig over to måneder.

Pausen fra hinanden har angiveligt været godt givet ud.

Efterfølgende fik eksparret sig nemlig en god snak og endte – ifølge radioværten – et »super smukt sted« med enighed om, at de har stor kærlighed til hinanden på trods af, at de ikke skal være i et forhold.

Derefter har Sara Bro da også forenet sig mere med tanken om at være single.

»Jeg kan virkelig godt lide at være alene, vil jeg bare sige. Jeg har kæmpe optur over det. Jeg synes også, det er sjovt, at jeg skal være single – jeg føler lidt, alt kan ske nu,« fortæller hun i det nye afsnit af sin podcast.