Den blonde reality-babe har over den seneste tid lagt sig lidt ud.

Det er efterhånden længe siden, at vi har set noget til den velkendte Caroline Petersen i diverse reality-programmer. ‘Paradise’-og ‘Robinson’-baben er nemlig i øjeblikket i fuld gang med at tage en HF-uddannelse, så reality-livet er i mellemtiden lagt lidt til side, selvom hun bestemt har planer om at vende tilbage på tv, så snart muligheden byder sig.

Når vi har set Caroline slænge sig i bikini på skærmen, har det bestemt ikke været et eneste gram fedt at finde på den velskårne krop. Nu afslører hun dog, at hun for nyligt har taget på:

»Jeg plejer at veje ret lidt og have en BMI på 18-19 stykker og dermed være undervægtig. Nu har jeg så taget omkring 5-10 kilo på, og det er alligevel en del for mig. Så nu er min BMI på 21, hvilket jo dog stadigvæk ikke er højt. I starten forstod jeg ikke, hvorfor jeg havde taget på, da jeg hverken har spist mere, end jeg plejer, eller dyrket mindre motion. Det gjorde sgu lidt ondt, og det er mærkeligt at stå i tøjbutikker og indse, at nu er jeg gået en størrelse op. Jeg tror dog, at det har noget at gøre med min alder,« forklarer Caroline til Realityportalen.dk og fortsætter:

»Jeg har dog lært at acceptere mig selv 100 procent, som jeg ser ud, så jeg er blevet glad for, at jeg har taget lidt på. Jeg er vant til at være meget tynd, så det er rart med lidt tydeligere former. Folk har også kun komplimenteret det. Jeg er jo heller ikke på nogen måde overvægtig, tværtimod er jeg stadigvæk slank. Jeg har derfor ikke planer om at tabe mig, i hvert fald ikke som det ser ud lige nu. Jeg har fået en del større bryster og numse blandt andet, og det er jeg glad for. Hvis jeg tager mere på end nu, så kan det være, at jeg vil tabe mig, men ellers ikke.«

Se før-og efterbillederne af Caroline nedenfor:

Foto: Privat Foto: Privat

Artiklen blev oprindeligt bragt hos Realityportalen.