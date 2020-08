Ditte Julie har stor succes, men hun kæmper også for det.

Ditte Julie brager igennem med succes efter sin medvirken i ‘Den store bagedyst’, og de mere end 105.000 følgere på hendes Instagram-profil indikerer, at hun er inspirerende at følge.

Ditte Julies profil indeholder ofte flotte kager fra fotoshoot, spændende sommerdestinationer, modetøj og stilet boligindretning, men ifølge Ditte Julie er hendes liv meget mere end det, og alt er ikke altid så let, som det ser ud til at være på de sociale medier.

'Nogle gange føler jeg lidt, at I tænker “gud, hvor ser det bare nemt ud for Ditte” (eller noget i den dur), og det er bestemt ikke negativt ment,' skriver Ditte Julie i et opslag på Instagram.

Ordet ‘let’ er det sidste ord, hun selv vil beskrive om sit eget liv.

'Hvad, I ikke ser, er alle timerne, kampene, frustrationerne med videre. Ikke at jeg ikke vil dele dem, men livet som selvstændig er bare meget mere end det, jeg kan nå at vise på SoMe eller “ikke viser”. Dog viser vi alle vores rejse, vores sejrer og de rigtige historier, som gavner vores forretning.'

'Det gør, at de svære ting kan se lette ud, men når tingene ser lette ud, ligger der altid ubeskriveligt hårdt arbejde bag, og sejren syner nem,' skriver Ditte Julie fortsat.

I gør det selv

Ifølge Ditte Julie er hun ikke alene om at skabe et glansbillede på de sociale medier.

'Det er ligesom med vores børn. Vi viser et lækkert sommerbillede af glæde og grin, men det gør ikke, at der ikke også er skældt lidt ud samme dag, eller der ikke har været en konflikt omkring hvilken is, hvilken badedragt med mere.'

'Men det vises ikke. Vi viser ofte det, som gavner os, hvilket er forståeligt og naturligt – jeg gør det selv.'

Ditte Julie vil derfor i denne uge prøve at beskrive mere omkring sit arbejde og tilgange til det og opfordrer alle til at komme med spørgsmål, som de gerne vil have besvaret.

Vis dette opslag på Instagram Jeg har så meget jeg gerne vil fortælle, så meget jeg gerne vil dele ud af, for nogle gange føler jeg lidt, at I tænker “gud, hvor ser det bare nemt ud for Ditte” (eller noget i den dur) Og det er bestemt ikke negativt ment Ordet “let” er det sidste ord jeg vil bruge - for hvad I ikke ser, er alle timerne, kampene, frustrationerne mv. Ikke at jeg ikke vil dele dem, men livet som selvstændig er bare MEGET MERE end det jeg kan nå at vise på SoMe eller “ikke viser”. Dog viser vi alle vores rejse, vores sejre og de rigtige historier, som gavner vores forretning. Det gør de svære ting, kan se lette ud, men når tingene ser lette ud, ligger der altid ubeskriveligt hårdt arbejde bag, og sejren syner nem. Det er ligesom med vores børn. Vi viser et lækkert sommerbillede af glæde og grin, men det gør ikke, at der ikke også er skældt lidt ud samme dag, eller der ikke har været en konflikt omkring hvilken is, hvilken badedragt mv. Men det vises ikke. Vi viser ofte det, som gavner os - hvilket er forståeligt og naturligt - gør det selv Derfor vil jeg i denne uge prøve at beskrive lidt mere omkring mit arbejde, tilgang til det mv Der ligger allerede en del stories for i dag. Har I emner eller ønsker jeg skal besvare nogle ting, som kom med dem - så vil jeg prøve at tage en masse op - så forvent mange stories i denne uge #iværksætteri Et opslag delt af D i T T E J U L i E (@dittejuliejensen) den 10. Aug, 2020 kl. 12.13 PDT

Denne artikel blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk