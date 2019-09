Når man har vænnet sig til rollerne som forældre, så kan det være svært at træde ud af dem for en tid.

I hvert fald for nogen. Og det var lige præcis dette scenarie, som designeren Victoria Beckham frygtede, da hun og ægtemanden David Beckham skulle alene på ferie.

De er forældre til fire børn, men skulle alene afsted på en lille tur i forbindelse med deres 20 års bryllupsdag.

Her tog parret til Paris sammen, og Victoria Beckham fortæller nu ærligt om sine bekymringer.

Her ses david Beckham med alle børnene ved sin kones modeshow. / AFP / Jewel Samad Foto: JEWEL SAMAD Vis mere Her ses david Beckham med alle børnene ved sin kones modeshow. / AFP / Jewel Samad Foto: JEWEL SAMAD

»Jeg sagde til David: 'Gud, hvad vil vi have at sige til hinanden, når det bare er os?' Men vi snakkede og grinte hele tiden, og det var ikke engang om børn eller arbejde,« fortæller den tidligere 'Spice Girl' til The Telegraph.

»Han er bedre til at begejstre mig. Men hey, sikke en lettelse, vi skal nok være ok, selv når de alle er flyttet hjemmefra.«

I forbindelse med det celebre pars besøg i den franske hovedstad, var de på et helt privat besøg på det franske slot Versailles.

Noget, som Victoria Beckham skriver, har været en livslang drøm for hende.

Hun og David Beckham indgik ægteskab med hinanden tilbage i 1999, og de har både boet i USA og England sammen.

De har sammen fire børn, nemlig Brooklyn på 21 år, Romeo på 16 år, Cruz på 14 og datteren Harper, som er syv år gammel.

Der har igennem store dele af parrets forhold hersket rygter om, hvorvidt de var ved at gå fra hinanden.

Victoria Beckham fortalte så sent som i september sidste år, at selvom parret har udfordringer, så har de fundet ud af, at de er stærkere sammen, og de sætter familie over alt andet.