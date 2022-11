Lyt til artiklen

De fleste har på et tidspunkt, hvor man har kigget sig i spejlet, oplevet, at det man så, var man ikke tilfreds med.

Sådan er det også for den svensk-britiske tv-vært Ulrika Jonsson.

I et interview med The Independent fortæller hun om sine usikkerheder, når hun kigger sig i spejlet – usikkerheder som hun også havde, da hun var i tyverne.

»Spol frem til mine 50ere og 'at tage mit ansigt på' tager en time. Alt, jeg ser, er, hvordan mit ansigt er ved at kollapse. Bortset fra hårene på min hage. Der er mange af dem,« siger hun til avisen.

Ulrika Jonsson har tidligere skrevet for The Sun, og også her har den 55-årige tv-vært skrevet om granskningen og presset om den perfekte krop hos kvinder.

»Kvinder er blevet programmeret til at skille sig selv ad og fortælle dem selv, at de ikke er gode nok,« lyder det fra Jonsson.

»Jeg indrømmer, jeg gør det dagligt – jeg forsøger at undgå spejle af netop dén årsag, fordi jeg kommer til at kigge ind i dem og pille alt ved mig fra hinanden.«

Ifølge The Independent var det faktisk den tidligere førstedame Michelle Obamas nye bog, 'The Light We Carry', der fik hende til at fortælle om sine usikkerheder i første omgang.