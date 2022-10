Lyt til artiklen

Graham Norton har et godt svar på, hvem der gennem tiden var hans værste gæst i 'The Graham Norton Show'.

Under en promovering af hans nye bog 'Forever Home' i Dublin fortalte tv-værten om gæstens ubehagelige opførsel.

Der var tale om den voldtægtsdømte instruktør Harvey Weinstein, der ifølge Graham Norton allerede før programmet forsøgte at udnytte sin position i Hollywood til en plads i den famøse sofa.

»Jeg taler ofte udenom, hvem min værste gæst har været, men der var én, der mindede mig om, at jeg har et rigtig godt svar på det nu,« fortalte tv-værten.

»Det var underligt, fordi han spurgte mig om min mail. Han sendte beskeder med nogle søde ting. Og så besluttede han sig for, at han ville være med i programmet, fordi han skulle promovere noget. Programmet var fuldt booket, så jeg skrev tilbage, at det var sødt af ham, men at der ikke var plads. Så skrev han igen, om han kunne gøre et eller andet.«

Ifølge tv-værten skrev instruktøren så mange gange, at han måtte overgive kommunikationen til sin booker.

»Jeg troede på det tidspunkt, at det egentlig var en god attitude for en producer, og at det var det, der gjorde ham dygtig. Men nu når vi ved, hvad vi ved, så er det jo det, der gør ham til en krænker. Det er underligt. Og jeg har det underligt med at tænke på det i dag, fordi det kan godt være, at jeg grinte af de mails dengang, men du finder ud af, at det var et vindue til at se, hvilken mand han egentlig er.«

70-årige Harvey Weinstein afsoner en dom på 23 år efter en jury fandt ham skyldig i overgreb mod forskellige kvinder.