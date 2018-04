Tina Lund løfter sløret for, hvordan hun har det med de andre 'Forsidefruer', og hun har det særligt svært med én af dem.

‘Forsidefruer’ er tilbage på TV3 med en tredje sæson, og Janni, Amalie, Jackie, Sarah Louise, Gunnvør og Tina er klar til atter at lukke seerne ind i deres liv – på godt og ondt. Der er som altid lagt op til grin, gråd og en masse drama, når de seks kvinder indtager skærmen. Nu fortæller Tina Lund, hvordan hendes forhold er til de andre fruer.

»Den jeg har det værste forhold til, det er helt sikkert Sarah Louise. Der er ingen tvivl om det,« fortæller Tina Lund til Realityportalen.dk.

Faktisk var det Sarah Louise, Tina Lund havde det tætteste forhold til, forud for første sæson af ‘Forsidefruer’, men meget er sket siden da.

»Jeg vil gerne være omkring folk, der gør godt for mig, og som er positive mennesker eller mine veninder,« siger Tina Lund og fortsætter:

»Jeg så ikke, hvad der blev filmet i sæson to. Jeg så det først, da det var færdigt, og dér så jeg, hvor meget hun egentligt sviner mig til. Jeg troede, vi var veninder jo. Der blev jeg meget, meget overrasket, men også såret, og derfor tager jeg jo afstand fra én, som jeg troede var en veninde, men som virkelig viste sig ikke at være det. Derfor har jeg taget afstand fra Sarah Louise. Jeg kan ikke stole på hende, desværre,« siger Tina Lund.

Bedst veninder med Gunnvør

Det lader til, at Tina Lund kommer ganske fint ud af det med de resterende ‘Forsidefruer’, og hun har for nyligt haft privat besøg af både Amalie og Gunnvør i hjemmet i Dubai.

»Jeg har svært ved at sige, hvem jeg har det bedste forhold til. Jeg har lavet nogle optagelser med Janni, og jeg synes faktisk, at hun er sjov at være omkring. Hun er meget underholdene. Jeg synes også, at Amalie er meget hjertelig og kærlig, men den veninde, der passer bedst til mig, det er Gunnvør. Vi har børn i samme alder, og det er nok hende, jeg har mest tilfælles med,« fortæller Tina Lund.

Det er straks sværere at sætte ord på forholdet til Jackie. Ikke, fordi Tina Lund ikke kan lide hende, men fordi deres kendskab til hinanden er meget begrænset.

»Jeg kender ikke rigtig Jackie. Jeg kan ikke rigtig udtale mig om hende endnu, for jeg har kun lavet en enkelt optagelse med hende. Det er lidt svært at sige. Jeg håber, at jeg kan komme til at lære hende bedre at kende,« siger Tina.

Tredje sæson af ‘Forsidefruer’ løber over skærmen torsdag klokken 20.00 på TV3.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.