2017 var blot en uge gammel, da smilet bredte sig i hele hans ansigt og kroppen igen var ved at eksplodere af lykke over de 52 cm og 4.142 gram, der lå foran ham. Men lykken varede ikke ved.

»Når jeg tænker tilbage på dét år, er det det hårdeste år i mit liv. Min mørkeste og tungeste tid,« siger han.

Der bor et næsten permanent smil inden i ‘Vild med dans’-stjernen Silas Holsts blå øjne. Men det erstattes af en mørk alvor, når han mentalt skruer tiden tilbage til 2017.

For godt nok fyldte fødslen af hans andet barn - sønnen Bob Jones - ham med lykke, men derfra gik det ned ad bakke. Stejlt ned ad bakke.

Da jeg fandt ud af, at jeg var homoseksuel, var det forbundet med en vis portion sorg Silas Holst om sin drøm om at få børn

Først mistede 36-årige Silas Holst nemlig sin elskede bonusmor Lene. Så fulgte en skilsmisse fra manden, han havde fået børn med, skuespiller og sanger Johannes Nymark.

»Det går bare over i historien som et voldsomt år,« tilføjer han og fortsætter:

»Året startede fuldstændig vidunderligt. Så gik der to måneder, og jeg mistede min bonusmor, som jeg havde haft, siden jeg var fire. Fem måneder senere blev jeg separeret.«

I sin nye bog ‘For enden af regnbuen’ fortæller han om, hvordan han i efteråret 2017 var på nippet til at få et angstanfald under en foredragsturné.

Blå bog Silas Holst Født 20. februar 1983 i

Er den yngste af fire søskende

Har danset, siden han var dreng. Hans mor og bonusmor ejede nemlig i fællesskab en danseskole i Brønshøj

Uddannet som danselærer i 2005

Har desuden uddannet sig på Teaterskolen Holberg

Er syv gange dansk mester i standarddanse

Har to gange vundet verdensmesterskabet i latindans med en mandlig danser

Har medvirket i adskillige succesfulde musicals. Bl.a. ‘West Side Story’, ‘Grease’, Mamma Mia’ og ‘Book of Mormon’

Deltog første gang i ‘Vild med dans’ i 2008. Har to gange vundet dansekonkurrencen

Danser i år med skuespiller Jakob Fauerby

Har netop åbnet eget dansestudie i København

Var frem til 2017 gift med Johannes Nymark

Sammen med veninden Louise Mahnkopf har han og Johannes børnene Maggie My og Bob Jones

Er i dag kæreste med den tidligere realitystjerne Nicolai Schwartz

Har tidligere udgivet bøgerne ‘Silas - bag dansen’ og ‘Silas - Helt ærligt’

Er aktuel med biografien ‘For enden af regnbuen’, som handler om hans regnbuefamilie

Hans burgerbarer var på nippet til konkurs, han og Johannes var i al hemmelighed blevet separeret, og nu skulle han stå foran en fyldt sal, smilende og overskudsagtig og lade, som om alt var godt. Når det langt fra var det.

Spoler Silas Holst tiden endnu længere tilbage, var livet perfekt. Malet i alle regnbuens glade farver.

Professionelt endte alt, hvad han rørte ved, som en succes. Han dansede, spillede og sang sig ind i danskernes hjerter.

Og hans eget hjerte kunne ikke være lykkeligere. For ikke alene havde han i Johannes Nymark fundet manden i sit liv. Sammen med en veninde havde de også realiseret dét, Silas Holst havde drømt om, siden han var 12. At stifte egen familie.

Silas Holst kysser sin daværende mand Johannes Nymark, efter at Johannes og gruppen Lighthouse X vandt Melodi Grand Prix i 2016. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Silas Holst kysser sin daværende mand Johannes Nymark, efter at Johannes og gruppen Lighthouse X vandt Melodi Grand Prix i 2016. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Min livslange drøm blev opfyldt,« siger han om dén dag i februar 2014, hvor veninden Louise ringede fra Thailand for at fortælle, at deres interimistiske forsøg var mundet ud i to streger på graviditetstesten.

»Lige fra jeg var 12, vidste jeg, at jeg ville have børn en dag. Men da jeg senere fandt ud af, at jeg var homoseksuel, var det forbundet med en vis portion sorg, for dengang kendte man ikke til regnbuefamilier,« fortæller han.

»Så da Louise blev gravid, væltede hele min verden. På den allerbedste måde,« siger han med et smil om dét, der syv måneder senere blev til en velskabt datter, Maggie My, som netop er fyldt fem.

Sammen købte de hus i Brønshøj og indrettede det, så det passede til en moderne regnbuefamilie. Louise i én afdeling af huset. Far og far i en anden.

Silas Holst med sin dengang et-årige datter og veninden Louise, som er mor til begge Silas Holsts børn. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Silas Holst med sin dengang et-årige datter og veninden Louise, som er mor til begge Silas Holsts børn. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Alle var bare lykkelige,« siger han om det nye liv, der på smukkeste vis foldede sig ud og 7. januar 2017 tilmed blev udvidet til også at omfatte sønnen Bob Jones.

Men snart slog fundamentet under ham revner. Første sprække var tabet af bonusmoderen i foråret. Og da sommeren gik på hæld, kom næste chokbølge.

Beslutningen om at blive separeret var han og Johannes fælles om. Og de havde tacklet den både fint og voksent. Lige indtil to måneder senere.

I sit hoved havde Silas Holst nemlig slet ikke havde tænkt tanken, at de ikke skulle forblive i hinandens liv.

36-årige Silas Holst i et tænksomt øjeblik. Foto: Bax Lindhardt Vis mere 36-årige Silas Holst i et tænksomt øjeblik. Foto: Bax Lindhardt

»Det var først dér, at jeg blev vanvittig ulykkelig. Én ting var at blive skilt. Det kunne jeg til nød leve med. Men tanken om ikke at skulle bo under samme tag var absurd.«

Og det var dét, der ramte ham dén aften, hvor han under et foredrag var tæt på at få et angstanfald.

»Jeg kan huske, at da jeg nåede til nytårsaften det år og funderede over året, der var gået, kunne jeg slet ikke tage det ind,« fortæller Silas Holst, som tilmed oveni også havde spirende sommerfugle i maven.

For han havde mødt en ny. Med kærestepotentiale.

Silas Holst med kæresten Nicolai Schwartz, som i dag er hans børns 'onkel'. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Silas Holst med kæresten Nicolai Schwartz, som i dag er hans børns 'onkel'. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Der var virkelig mange følelser på spil, det var et 'enten-eller'-år, frygteligt på mange måder og vidunderligt på andre.«

Alvoren forsvinder i de blå øjne. Smilet vender tilbage. For der er en happy ending.

Han og Johannes - og Louise - klarede skærene. Bor stadig under samme tag. Og den nye blev hans kæreste.

»Vi har været pissegode,« siger Silas Holst stolt om dén treenighed, der for knap seks år siden traf beslutningen om at stifte regnbuefamilie sammen.

Det sundt at tage sit liv op til overvejelse Silas Holst om at se tilbage på 2017 i dag

»Selv vores skilsmisse synes jeg fanedme, at vi var gode til at klare sammen alle tre. Og i dag er Johannes og jeg om muligt blevet endnu bedre venner.«

»Vi er landet og kommet igennem den her helt vildt svære periode. Og ser jeg i dag tilbage på 2017, er det også blevet et af de bedste i mit liv.«

»For det er sundt at tage sit liv op til overvejelse og starte sig selv igen. Jeg var bare tvunget til at kickstarte mit liv, fordi alt andet var slut.«

'For enden af regnbuen' udkom 20. september - på Maggie Mys fødselsdag - via Politikens Forlag