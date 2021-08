»Så skal man sgu være far igen. Det er fantastisk.«

Sådan siger Remee i det nye afsnit af realityserien 'Remee og Mathilde', hvor man følger Remee og Mathilde Gøhlers hverdag og parforhold.

Udover den åbenlyse glæde ved at skulle være far, tyder noget også på, at graviditeten har været med til at holde de to samme.

Som Remee forklarer, blev de gravide med deres første datter, Kenya, da de lige havde mødt hinanden.

»Og nu står vi der, hvor vi rent faktisk var lige ved at gå fra hinanden. Så begge graviditeter er kommet på ret sjove tidspunkter, men på en eller anden måde også det helt rigtige tidspunkt,« forklarer han.

I programmet forklarer de også, at noget af det, der tog hårdt på forholdet, var Mathilde Gøhlers manglende graviditet.

»Det er alt, hvad jeg har ønsket i 2-3 år. Vi har haft virkelig svært ved det, og det er bare ikke sket, men jeg havde ligesom et behov for at give det til Kenya, og jeg ville også gerne være mor igen,« forklarer Mathilde Gøhler, efter hun har delt den gode nyhed om sin graviditet.

Remee indrømmer da også, at han ikke var nær så påvirket af parrets manglende graviditet, mens han også har negligeret, hvor stor en frustration det har været for Mathilde Gøhler.

Presset for at få barn nummer to er ikke kun kommet fra dem selv. Også udefra er Mathilde Gøhler igen og igen blevet spurgt, hvornår parret skulle have deres andet barn, ligesom datteren Kenya også dagligt har spurgt, hvornår hun ville få en lillesøster eller lillebror.

Udover den åbenlyse glæde ved at vente barn, følger der også flere nerver med end ved den første graviditet.

»Da jeg var gravid med Kenya, vidste jeg ikke, hvor meget sådan et lille barn kan betyde for én. Jeg havde ikke regnet med, at det ville ændre min verden så meget, som det gjorde, så jeg var slet ikke nervøs og havde ikke de samme bekymringer, som jeg har nu, for dengang vidste jeg ikke, hvad man kunne miste,« forklarer Mathilde Gøhler i programmet.

Remee har også datteren Emma fra et tidligere forhold.

'Remee og Mathilde' kan ses hver tirsdag på Kanal 4 eller streames på Discovery+.