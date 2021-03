Den britiske skuespiller Orlando Bloom var overraskende ærlig for nylig.

I et interview med The Guardian fortalte han nemlig nogle intime detaljer om hans forhold med den amerikanske sangerinde Katy Perry.

For da spørgsmålet faldt på, hvor ofte de har sex, så svarede den hudløst ærlige Orlando Bloom: »Ikke nok.«

Men ifølge den 44-årige 'Pirates of the Caribbean'-skuespiller, så er det af en helt særlig årsag.

Foto: VALERY HACHE

Parret bød nemlig deres datter Daisy Dove velkommen i slutningen af august 2020, og hun er blandt andet årsag til det manglende sexliv.

Det er ikke første gang, at Orlando Bloom smider sine sexvaner på bordet. Tilbage i marts fortalte han Sunday Times, at han ikke havde haft sex i flere måneder, før han mødte Katy Perry.

»Det var sindssygt. Jeg tror ikke, at det er sundt, og jeg anbefaler det ikke. Man skal sørge for at den rykker sig lidt dernede.«

De første rygter om, at parret var en realitet, så dagens lys tilbage i januar 2016, da man så dem bruge tid sammen til to Golden Globe-fester.

I The Guardian-interviewet fortæller han også med ærlighed omkring andre intime detaljer.

For efter stjernen faldt tre-fire etager ned og brækkede ryggen tilbage i 1998, har han fået problemer med sin prostata.

Det har resulteret i, at superstjernen skal tisse rigtig meget og ofte må ty til at lade vandet i naturen.