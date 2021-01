Nicole Kidman er kendt og anerkendt for sine overbevisende evne til at leve sig ind i roller. Hun har sågar vundet en Oscar-statuette for det.

Men arbejdet er ikke uden både fysiske og mentale omkostninger. Og særligt arbejdet med Susanne Biers 'The Undoing' slog hende ud.

I podcasten 'WTF With Marc Maron' fortæller den 53-årige skuespillerinde således om rollen som Grace i HBO-serien.

Rollen som Grace, hvis ægtemand bliver anklaget for drab, havde »foruroligende« indvirkning på Nicole Kidman.

»Der var en uro over min person, og jeg havde foruroligende tanker om, hvem jeg egentlig var. Jeg blev faktisk virkelig syg under optagelserne.«

»Jeg tror, det er en omfattende ting, der sker for skuespillere. Jeg var nede i en hel uge, fordi mit immunforsvar ikke kunne kende forskel på, hvad der var skuespil, og hvad der var virkeligt.«

Nicole Kidman og Hugh Grant i 'The Undoing'. Foto: CAP/SFS Vis mere Nicole Kidman og Hugh Grant i 'The Undoing'. Foto: CAP/SFS

Hun uddyber, at hun gjorde sit bedste for at holde arbejde og familieliv adskilt. Men at det var umuligt.

Hun evnede simpelthen ikke at overbevise både hjerne og krop om, at den svære situation, hendes karakter stod i, ikke også gjaldt hendes eget liv.

»Jeg har simpelthen ikke lært det endnu.«

»Jeg tager hjem, og så sover jeg ikke, og jeg har det ikke godt. Det er så forstyrrende for mit liv.«

Heldigvis havde Nicole Kidman sin ægtemand, Keith Urban, og deres fælles døtre på ni og 12 år at komme hjem til.

Og de hjalp hende med ikke at forsvinde væk fra virkeligheden, har hun tidligere fortalt i et interview med australske Sunrise.

»Du bliver nødt til at grine, når du laver ting som 'The Undoing'. Ellers er det for sindsoprivende.«