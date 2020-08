Daks arbejde som køkkenchef kommer før kæresten Anders, som hun i over to år har haft en langdistanceforhold til.

33-årige Dak Wichangoen er netop gået igang med at optage ‘MasterChef’ 2021, hvor hun som noget helt nyt skal fungere som den fjerde dommer sammen med veteranerne Thomas Castberg, Jesper Koch og Jakob Mielcke.

De fire dommere kommer til at skiftes til at stå ved roret i madkonkurrencen, så de stadig har tid til at passe deres respektive restauranter. I Daks tilfælde er det den thailandske Michelin-restaurant Kiin Kiin på Nørrebro.

»Restauranten er min prioritet nummer et, og jeg vil helst gerne være i nærheden af den,« forklarer Dak, der er taknemlig for, at ‘MasterChef’-optagelserne også foregår i det københavnske.

Dak har før været gæstedommer i ‘MasterChef’

Dak er altid blevet taget pænt i mod, når hun har været gæstedommer i 'MasterChef' – såsom her af Jakob Mielcke og Thomas Castberg. Foto: Viaplay

Travle og langt fra hinanden

På den måde kan Dak nemlig optage ‘MasterChef’ om dagen, og så stadig møde ind som køkkenchef på restauranten om aftenen. Det betyder selvsagt, at der ikke er meget tid til overs til kæresten Anders Jensen, som bor og arbejder i Aarhus, hvor han er administrerende direktør og underviser hos ‘Vild med dans’-danser Mads Vads danseskole, VM Dans.

»Anders har travlt, jeg har travlt, alligevel så får vi tingene til at fungere, så det er jo bare dejligt. Det er dejligt at have én ved sin side, som også har en passion for det, han laver, så man ikke skal gå på kompromis med det, man selv laver,« lyder det fra Dak.

Daks Michelin-restaurant Kiin Kiin har typisk tre måneders venteliste

Dak har inviteret HER&NU indenfor i sin Michelin-restaurant Kiin Kiin. Normalt er der tre måneders venteliste på et bord i den smukke thai-restaurant. Foto: Michael Stub

Dak og Anders har været sammen i to år, og de drømmer om en dag at drive en lille landkro sammen. Men indtil videre skal de ikke flytte sammen.

»Vi tager det, som det kommer, fordi vores liv er så travle. Når det føles rigtigt, så sker det. Så langt er der jo heller ikke til Århus fra København,« siger Dak med et smil.

Herunder kan du se et billede af Dak og Anders, som Dak har lagt op på sin Instagram

