Igen og igen bliver hun hyldet for ikke at lade sig kue af forskruede kropsidealer og ondsindede kommentarer om hendes udseende.

Men sandheden er, at den amerikanske sangerinde Lizzo nogle gange kigger sig i spejlet og bliver overvældet af negative tanker.

»Nogle gange kommer jeg hjem, tager mit tøj af for at gå i bad og begynder at få de her rigtig negative tanker om mig selv,« fortæller hun i en TikTok-video og fortsætter:

»I ved, tanker som: 'Hvad er der galt med mig? Måske alt. Alle de onde ting, folk siger om mig, er sande. Hvorfor er jeg så ulækker? Jeg hader min krop.«

Lizzo på scenen under Brit Awards i februar. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Lizzo på scenen under Brit Awards i februar. Foto: HANNAH MCKAY

Den 30-årige fortæller videre, at hun normalt forsøger at imødekomme tankerne ved at sige positive ting om og til sig selv.

Men det er ikke altid, det virker.

»Jeg tror, det er normalt at have den slags tanker, og at det sker for os alle. Det sker for selv de bedste,« siger hun i videoen, før hun understreger, at morgendagen sikkert bliver bedre.

»Jeg kan kun håbe, at det bliver bedre. Jeg ved, jeg er smuk. Jeg føler det bare ikke. Men det ved jeg, jeg kommer til.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Lizzo (@lizzobeeating)

Man skal da også kun svinge forbi stjernens Instagram for at finde et noget andet – og bedre – humør.

Her stråler hun på vanlig vis af selvtillid og hyldes for det. Hendes seneste opslag består således af en video, hvor hun er iført undertøj, og teksten:

'Vildt at se, hvor langt bevægelsen omhandlende kropspositivitet er kommet. Jeg er stolt af de store kvinder, der har givet den ben at gå på.'

'Min krop ændrer sig, men jeg vil fortsætte med at værdsætte den fra alle vinkler.'