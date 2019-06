5. september 2012 vil for altid være en dato, der er prentet ind i den populære tv-vært Jes Dorph-Petersens krop og sjæl.

»Det er dét største vendepunkt i mit liv.«

Sådan lød i hvert fald Jes Dorph-Petersens egen konklusion, da han i weekenden var gæst i Radio24syvs 'Finnsk terapi' til en snak om stort og småt.

Og at dagen, hvor han endegyldigt sagde farvel til flere års alkoholmisbrug, hører til i den store ende, lægger han i programmet ikke skjul på.

Faktisk kalder han vejen ud af sit misbrug for en menneskelig 'kogevask', som såvel hans krop som sjæl havde brug for.

»Mit held var, at min omgangskreds kunne gøre mig konkret bevidst om, hvilken tilstand jeg var i,« siger han i programmet om, hvad der førte til, at han søgte professionel behandling til at komme ud af misbruget.

Men han lægger heller ikke skjul på, at han heldigvis også som menneske besidder de ressourcer, der skulle til for at kvitte alkoholen.

»Jeg er meget stædig. Når jeg sætter mig det her for, bliver det min sport og mit mål. Jeg giver fandeme ikke op,« fortæller en ærlig Jes Dorph-Petersen.

Den 60-årige tv-vært har tidligere i interview fortalt om dén svære periode i sit liv, hvor han blev ramt af depression og sank ned i et sort hul.

»Jeg var bange for at gå i bad om morgenen og sov, indtil jeg måtte opgive at sove mere. Når jeg forsøgte at gå en tur, vendte jeg om fem minutter efter, jeg orkede det bare ikke,« som han i 2013 fortalte til Berlingske.

Det var i kølvandet på den depression, at han traf beslutningen om at lægge alkoholen på hylden. Nærmest fra det ene øjeblik til det andet.

»En time, så havde jeg besluttet mig for, at det var nu og ikke i morgen. Jeg gik ud i køkkenet og hældte resterne af en flaske rødvin i vasken. Det føltes rigtigt,« sagde han videre til Berlingske.

Jacob Haugaard har været en stor inspiration for Jes Dorph-Petersen. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Jacob Haugaard har været en stor inspiration for Jes Dorph-Petersen. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Løftet til sig selv om at blive alkoholfri har han holdt siden. En udfordring, som ikke mindst komiker Jacob Haugaard har inspireret ham til.

»Han har været en kæmpe inspiration for mig,« siger han i 'Finnsk terapi' og kalder alkoholmisbruget for en 'fælles udfordring', de to har delt.

»Jacob har rettet sit liv ind. Han er holdt op med at drikke. Det skal han være stolt af, og han er en stor inspiration.«

Livet som tørlagt er ikke kedeligt. Bare anderledes. Jes Dorph-Petersen har fundet ro og en balance, som han ikke havde før.

Jeg er blevet en nusser Jes Dorph-Petersen om at blive 60

Og så gør det selvfølgelig også en forskel, at han har rundet de 60, som også sætter sine helt naturlige begrænsninger.

»Jeg har lavet min sidste ironman. Men det er jeg ligeglad med,« fortæller han i programmet og erkender, at han selvfølgelig er ked af, at kroppen oftere gør ondt, og at han er mere træt.

Alligevel passer alderen bedre til dén, han er blevet i dag.

»Jeg kan godt lide at hygge. Drikke kaffe, læse avis, røre rundt i kaffen og lade tiden gå. Jeg er blevet en nusser.«