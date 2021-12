»Jeg burde nok have været cancelled masser af gange.«

Sådan siger Jarl Friis-Mikkelsen, der fylder 70 år 1. december, til Jylland-Posten.

Størstedelen af Jarl Friis-Mikkelsens liv er blevet brugt i underholdningsbranchen med både radioprogrammer, film og tv-værtsroller.

I 2004 fik han fornøjelsen af at få verdensstjernen Janet Jackson på hjemmebesøg i programmet 'Janet hos Jarl'.

Her fik han, med sine egne ord, tiltvunget sig et kys, og den var ikke gået i dag.

»Der er mange ting, jeg har gjort, som ikke går længere,« siger han til Jyllands-Posten.

Som de fleste nok husker, fik Jarl Friis-Mikkelsen i 'Janet hos Jarl' ros for sine kunstneriske evner af Janet Jackson.

Og netop maleriet er da også det, som 70-årige Jarl Friis-Mikkelsen i dag fordriver tiden med, efter han havde sit sidste tv-job i 2016 som vært på TV 2 Charlie.

Helt færdig med underholdningsbranchen er han dog ikke, da han over for mediet afslører, at han arbejder på et manuskript, ligesom han også fortsat er en stor del af sendefladen i form af genudsendelserne.

Sidste år var han også idémanden bag 'Grethes Jul', som blev sendt på TV 2 i fire afsnit. Her spillede Peter Frödin hovedrollen Grethe.

»Tiden er ikke til kriser og drab. Den er til håb, tilgivelse og varme. Vi trænger alle til en klog og lidt tosset bedstemor som Grethe, der kan sætte tingene i relief,« sagde han dengang til B.T.