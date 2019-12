Irina Olsen er ikke sluppet for at modtage grimme kommentarer om sin krop eller sit udseende gennem tiden. Nu svarer hun igen.

Irina ‘the diva’ Olsen er en af de (mange) kendisser, der har oplevet at modtage grimme kommentarer rettet mod sit udseende. Nu deler hun en lang række af de kritiske kommentarer om sit udseende og sin krop, hun har modtaget gennem tiden for at sætte fokus på, at man ikke skal lytte til noget af det.

'DET PERFEKTE UDSEENDE?! Hvem bestemmer hvad det er? Jeg har modtaget alle de her “søde” sætninger i mit liv, og mit gode råd er at man som modsvar stiller sig foran spejlet og roser sig selv', skriver Irina i sit opslag og fortsætter:

'Sørg for, at ingen kan rykke på jeres selvopfattelse. Man vælger selv, om man tager kritikken til sig og gør det værre ved at begynde at sige til sig selv, at de nok har ret. MEN NEJ… Jeg siger jer, at hvis I også hører til dem, der har en stor, tung og naturlig barm, som vælter lidt ud af ting, en popo, som ikke helt kan være i badedragten, problemer med jeres hud, strækmærker, appelsinhud and so on, så er I HELT PERFEKTE!'

Listen over de nedgørende kommentarer, Irina har modtaget, er lang og indeholder blandt andet:

Du er for lav

Dit hår er for kort

Du har ingen barm

Du er grim

Du ligner en dreng

Du har bumser

Du har skæve tænder

Dine ben er for korte

Du ligner en bitch

Du har for meget makeup på

Du er for tyk

Du er en dum bimbo

Dine bryster er ulækre

Dæk dig til, du er mor!

Du er for bleg

Du har opereret alt!

Du er grim uden makeup

Du er vulgær

Du burde opereres

DU ER FOR MEGET!

Irina om operationer

Blandt kendisser og realitystjerner er skønhedsoperationer som BBL, næseoperationer, brystforstørrelser og botox populære som aldrig før, og når man modtager kommentarer som ovenstående, fristes man til at få ‘fejlene’ fikset – og her har Irina et klart budskab:

'Nogle vælger at modificere vha. operationer, men det er ikke et MUST for alle! Jeg fornemmer en trend med at få lavet alt alt ALT, og det skal man da bare, if that makes you happy. Hvis man virkelig virkelig VIRKELIG føler, at det er det rette, og man har overvejet det grundigt. Fremover vil kvinder ikke kun blive bedømt på udseende – det er ikke vores eneste kvalitet,' afslutter Irina sit opslag.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk:

Se hele opslaget nedenfor: