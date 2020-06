Stephanie 'Geggo' Salvarli og Cengiz Mads Salvarli skal være forældre til en lille pige. Det afslørede den gravide mor onsdag aften i et opslag på sin Instagram-profil.

Men hvis man har fulgt med i tv-serien 'Familien Fra Bryggen', så har det ikke været nogen hemmelighed for de trofaste følgere, at den kommende farmand havde håbet på en dreng, skriver han i et opslag på sin Instagram.

Men det brændende ønske om en søn skal ikke stå i vejen for den kærlighed, som han har at give til sit nye barn.

'MEN det fede ved at få at vide, at man skal have en pige mere, er, at jeg ved, hvad jeg får! Hvis den lille nye pige bare er halv så sød, smuk og mega sjov som Alba, så er jeg en lykkelig far,' skriver den kommende far til opslaget.

'Jeg glæder mig meget til at vores lille nye prinsesse kommer til verden og til at se, hvordan hun ser ud, og om hun ligner sin storesøster,' fortsætter han.

Stephanie 'Geggo' Salvarli har ikke lagt skjul på, at hun går igennem en hård graviditet med parrets andet barn.

Graviditeten med parrets første barn, Alba Ann Salvarli, som er opkaldt efter farmoren og Brygge-matriarken Ann Patricia "Mopper" Christiansen, var ifølge den kommende mor 'verdens nemmeste graviditet'.

Men denne gang døjer hun med kvalme og svære smerter i det nederste af maven, som blive værre for hver dag, der går.

Det er endnu ukendt, hvilken dato realitystjernen er sat til, men hun har tidligere afsløret på Instagram, at der er tale om at 'lillebror eller lillesøster kommer til verden til sommer (ish)'.