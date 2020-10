Når man er den bedre halvdel til en af landets største popstjerner, så hører der en del opmærksomhed med.

Det har Cecilie Haugaard i den grad måttet sande, siden hun for 6,5 år siden blev kæreste med Christopher Lund Nissen – bedre kendt som blot Christopher.

Den 29-årige model og tv-vært har medvirket i podcasten 'Anden til venstre', hvor værten Stephanie Fisker taler med hende om livet som kæreste til en kendt.

Her siger Cecilie Haugaard, at hun er bevidst om, at hun ikke havde været lige så berømt, som hun er nu, hvis hun ikke havde fundet sammen med den 28-årige musiker.

Sangeren Christopher med kæresten Cecilie Haugaard.

»Det er klart, der kommer nogle tilbud, lige så snart man er sammen med en offentlig person, for så er der nogle, som får øjnene op for, at man eksisterer,« siger hun i podcasten.

Cecilie Haugaard, der har en cand.merc. i psykologi og erhvervsøkonomi, har blandt andet været hovedperson i sin egen TV 2-serie, mens hun også har været vært på programmet 'Danmark har talent'.

Job, som hun ikke er sikker på, at hun ville have fået, hvis hun dannede par med en mere ukendt mand.

Hun fortæller dog Stephanie Fisker i programmet, at hun på trods af dette stadig føler, at hun på visse punkter er blevet begrænset af sit parforhold.

»Der er mange ting, hvor jeg holder igen. Jeg har for eksempel mange gange tænkt på at lave en podcast eller at komme ud med et produkt eller starte en virksomhed, men man kan godt føle, at alle øjne hviler på dig. At de står klar til at lave forside om fiaskoen, hvis det ikke går godt,« siger hun i podcasten.

»Så på den måde har jeg faktisk følt mig en anelse begrænset af søgelyset,« fortsætter hun.

