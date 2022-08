Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der var lidt flere kendisser på Fyn i dag end normalt, og anledningen var et bryllup.

Mascha Vang og Troels Krohn Dehli – som nu kan sætte et Vang efter sit navn – sagde nemlig ja til hinanden i Holckenhavn Slotskirke.

Og her var der godt fremmøde fra blandt andet de tidligere 'Vild med dans'-kollegaer. Dansepartneren, Thomas Evers Poulsen, var faktisk hele grunden til, at brylluppet lå på en tirsdag, da han ikke kunne på en tidligere valgt dato. Han havde påtaget sig jobbet som dagens toastmaster, og han havde en god idé om, hvorfor han var blevet spurgt.

»Det plejer at være den, der er mest normal og kan holde sig ædru hele aften,« lød det med et grin.

Thomas Evers Poulsens kæreste, Sæþór Kristínsson, er også tidligere deltager i 'Den store bagedyst'. Foto: Michael Drost-Hansen Vis mere Thomas Evers Poulsens kæreste, Sæþór Kristínsson, er også tidligere deltager i 'Den store bagedyst'. Foto: Michael Drost-Hansen

»Ej, jeg har prøvet det før, så det skal nok gå. Det kræver godt humør, og så er det også op til gæsterne. Hvis de er klar til at feste, skal det nok blive godt.«

Også Micki Cheng, som dansede i samme sæson som Mascha Vang, var på plads, og han havde en gave med, som især var møntet på bruden.

»Mascha kan lide champagne, så jeg har champagne med,« forklarede han og sagde, at han nok ikke ville komme igennem vielsen uden at knibe en tåre.

Micki Cheng, som blev kendt fra 'Den store bagedyst' kunne kigge sig over skulderen og få øje på en anden, som også har slået sine folder i bageteltet – nemlig Annemette Voss.

Med sin gravide mave måtte hun dog se langt efter den gode champagne, som uden tvivl bliver skænket i mangt et glas i løbet af dagens fest.

Noget, som hun indrømmede ikke er helt let.

»Jeg vil så gerne sige, at det er ingen sag, men jeg synes faktisk, at det er rigtig hårdt. Jeg kan virkelig godt lide vin og champagne. Så det kigger jeg langt efter. Så jeg forestiller mig faktisk, at det bliver lidt svært,« fortalte hun.

På gæstelisten var også navne som komikeren Thomas Hartmann, skiløberen Laila Friis-Salling, tv-vært Lisbeth Østergaard og tv-vært Cecilie Hother.