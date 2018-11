46 år, livsstilsekspert, mor. Beskrivelser, der passer på Anne Glad. Men skulle hun selv vælge, så går hun med ‘Kims dame’.

»Jeg mødte en gammel ven, som sagde 'ja, så er du for evigt Kajs mor – først og fremmest.' Ja, men på førstepladsen er jeg altså Kims dame,« slår Anne Glad fast.

Det er ikke fordi, at etårige Kaj ikke er hendes eget lille mirakel, som hun elsker over alt på jorden. Tværtimod, siger hun i et interview med ALT for damerne.

Men hendes 13 år yngre ægtemand Kim Wagner er drivkraften og det, der er allervigtigst for livsstilseksperten.

Hun beundrer, hvordan han er med sønnen, hvor meget overskud han har til drengen og hvor god han er til at huske alle de små detaljer, der er vigtige, når man har små børn.

Selv er hun ikke sat i verden for at være forælder. Opgaven med at passe og være der for Kaj udfylder hun med glæde, men det er Kim Wagner, der er den fødte far.

Kim Wagner joker endda nogle gange med Anne Glad og kalder hende for en ‘weekendfar’.

Parret mødte hinanden tilbage i 2014. Anne Glad sad på en bænk i Botanisk Have i København, mens Kim Wagner besøgte parken, fordi han missede et tog og derfor skulle have tiden til at gå.

Livsstilsekspert Anne Glad og Kim Wagner. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Livsstilsekspert Anne Glad og Kim Wagner. Foto: Ida Marie Odgaard

I haven får han øje på Anne Glad og han bliver med det samme betaget. Men han henvender sig ikke til hende.

Derimod går han mod sit tog, hvor han skriver en mail til hende og inviterer hende ud.

»Det var modigt, syntes jeg. Og endda var det en velskrevet, begavet og sjov mail. Så for en gangs skyld svarede jeg og skrev, at jeg gerne ville drikke kaffe med ham. Og så klikkede vi bare sammen, da vi mødtes,« fortæller hun til SØNDAG.

Derfra blev de stormende forelskede og forseglede endeligt deres liv sammen i maj, hvor de blev gift.